Tortillas caseras para tacos en sartén: la receta con 3 ingredientes, fácil y rápida

Las tortillas para tacos, también conocidas como rapiditas, son una de las recetas más sencillas y rápidas para preparar en casa. Además de ser prácticas, las tendrás listas para usar en cualquier momento del día. Aunque muchos no se animan a hacerlas, esta preparación es ideal para economizar tiempo: se cocina en la sartén.
Estos discos de masa son perfectos para armar tacos o burritos con infinitos rellenos. Las tortillas caseras requieren apenas 3 ingredientes que seguramente tienes en casa y se cocinan fácilmente en sartén, rindiendo mucho y convirtiéndose en la base ideal para desayunos, almuerzos, meriendas o cenas.
Cuántas tortillas para tacos caseras salen con 1 kilo de harina
Con un kilogramo de harina salen alrededor de 33 masas para tacos. Entonces, con 250 gramos de harina (1 taza) salen entre 10 y 12 tortillas, dependiendo del tamaño de las mismas.
Recetas: tortillas para tacos
La masa para tacos casera se prepara con ingredientes que tienes en casa, por lo que esta receta es la mejor opción para salir del apuro
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 mililitros de agua
- 3 cucharadas de aceite
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Primero, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- A continuación, una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- Ahora, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Para finalizar, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.
Cómo usar la masa para tacos: 9 ideas de rellenos irresistibles
Si prepararte las tortillas para tacos, puedes darles un toque creativo y delicioso con distintos rellenos. Te dejamos 9 opciones fáciles y sabrosas para disfrutar en cualquier comida:
- Pollo con vegetales: una combinación clásica y nutritiva.
- Carne con vegetales: ideal para un taco completo y balanceado.
- Queso mantecoso y parmesano: para los amantes del queso.
- Atún con queso crema: fresco, suave y rápido de preparar.
- Zapallitos con queso al vapor: opción ligera y saludable.
- Salchichas parrilleras con verduras: un relleno divertido para toda la familia.
- Bifes en tiritas con salsa de tomate: sabor intenso y casero.
- Guacamole: el clásico mexicano que nunca falla.
- Queso cheddar con panceta: un toque crocante y delicioso.