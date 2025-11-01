Tortillas caseras para tacos en sartén: la receta con 3 ingredientes, fácil y rápida

Estos discos de masa son perfectos para armar tacos o burritos con infinitos rellenos. Las tortillas caseras requieren apenas 3 ingredientes que seguramente tienes en casa y se cocinan fácilmente en sartén, rindiendo mucho y convirtiéndose en la base ideal para desayunos, almuerzos, meriendas o cenas.

Esta es la receta fácil de las tortillas para tacos: se preparan en sartén y van perfectas con cualquier relleno.

Cuántas tortillas para tacos caseras salen con 1 kilo de harina

Con un kilogramo de harina salen alrededor de 33 masas para tacos. Entonces, con 250 gramos de harina (1 taza) salen entre 10 y 12 tortillas, dependiendo del tamaño de las mismas.