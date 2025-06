Cómo preparar sopa de ajo: la receta de la sopa castellana de otoño que lleva 8 ingredientes

La sopa de ajo normalmente no lleva jamón serrano, ya que es una receta preparada generalmente en Semana Santa, época en la que no se consume carne. Pero como no estamos en fecha, decidimos agregarle un poco más de sabor.

Otro ingrediente que puedes sumar a la receta es la cebolla, que le dará un sabor distintivo y tiene un aporte nutritivo antioxidante.

receta sopa de ajo 1 (1).jpg Foto: gentileza cocinaconnoelia.

Cómo hacer la receta de sopa de ajo o sopa castellana, paso a paso

Primero, calienta el aceite en una olla y agrega los ajos pelados y el jamón cortado en trozos pequeños. Remueve bien. A continuación, agrega seis rebanadas de pan duro y vuelve a remover. Retira la olla del fuego y condimenta con pimentón dulce. Luego, vuelve a colocar la olla en el fuego y agrega el caldo o agua y tres cubos de caldo. Cocina a fuego moderado durante 20 minutos. Agrega las otras seis rebanadas previamente tostadas con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Para finalizar, rompe los huevos sobre la sopa de ajo y déjalos cuajar durante 3 minutos.

La sopa castellana es una de las recetas de aprovechamiento perfectas para disfrutar de una comida reconfortante en invierno. No solo acondiciona el cuerpo durante los días más fríos del año, sino también es un gran aporte nutritivo para el organismo.