Cómo preparar cebollas caramelizadas: la receta riquísima y sabrosa con 1 ingrediente secreto

Las cebollas caramelizadas son una de las recetas más simples y rendidoras para sumar sabor a todo tipo de comidas. Con solo tres ingredientes y una preparación fácil, se transforman en el acompañamiento ideal para hamburguesas, pizzas, carnes, empanadas, ensaladas y sándwiches, aportando un toque dulce y una textura suave irresistible.
La clave de esta receta está en la cocción lenta, que permite que los azúcares naturales de la cebolla se descompongan y se caramelicen sin necesidad de agregar azúcar, aunque este ingrediente puede utilizarse de forma opcional. El resultado es un sabor profundo y equilibrado que realza cualquier plato.
Además, las cebollas caramelizadas se pueden conservar hasta un mes en la heladera si se guardan en un frasco bien cerrado. Una receta práctica, versátil y deliciosa para tener siempre a mano en la cocina y con un ingrediente secreto.
Receta para hacer cebollas caramelizadas
Ingredientes:
- 4 cebollas grandes
- 2-3 cdas. de aceite o manteca
- 1 pizca de sal
- 1 cda. de azúcar (opcional)
Ingrediente secreto:
- 1 cdta. de vinagre o vino tinto (opcional)
Cómo preparar la receta de cebollas caramelizadas: el paso a paso
- Para empezar, pela y corta las cebollas en rodajas finas para que la cocción sea pareja. Mientras tanto, calienta la sartén con aceite o manteca a fuego medio.
- A continuación, agrega las cebollas a la sartén caliente y espolvorea con una pizca de sal (ayuda a extraer la humedad, facilitando la caramelización).
- Luego, cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente para evitar que las cebollas se quemen. Puedes tardar entre 30 y 45 minutos. Si lo deseas, añade azúcar a partir de los 15-20 minutos.
- Continúa la cocción hasta que las cebollas adquieran un color dorado y estén caramelizadas. Si quieres, puedes agregar vino tinto o vinagre en los últimos minutos para darle un toque de acidez. Para terminar, retira del fuego y deja enfriar.