Cómo preparar cebollas caramelizadas: la receta riquísima y sabrosa con 1 ingrediente secreto

La clave de esta receta está en la cocción lenta, que permite que los azúcares naturales de la cebolla se descompongan y se caramelicen sin necesidad de agregar azúcar, aunque este ingrediente puede utilizarse de forma opcional. El resultado es un sabor profundo y equilibrado que realza cualquier plato.

Además, las cebollas caramelizadas se pueden conservar hasta un mes en la heladera si se guardan en un frasco bien cerrado. Una receta práctica, versátil y deliciosa para tener siempre a mano en la cocina y con un ingrediente secreto.