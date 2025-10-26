Cómo hornear un Pan dulce esponjoso: la receta riquísima para el mate antes de Navidad

El pan dulce es una de las recetas más tradicionales para acompañar los mates en el desayuno o la merienda, y su llegada a la mesa anuncia la cercanía de la Navidad. A tan solo dos meses de las fiestas, este postre clásico despierta el espíritu navideño como lo hacía desde sus orígenes: se cree que los primeros cristianos lo preparaban en honor al nacimiento del niño Jesús en Belén, cuyo nombre significa “casa de pan”.
Este postre no puede faltar en la mesa de Navidad ni de Año Nuevo, aunque también se disfruta durante todo el año. La textura esponjosa y tierna del pan dulce permite múltiples combinaciones en una sola receta: con pasas, frutas abrillantadas, frutos secos o incluso chips de chocolate, adaptándose a todos los gustos y convirtiéndose en un imprescindible de las fiestas.
Recetas: Pan dulce esponjoso casero
Ingredientes:
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo
- 150 g de azúcar
- 25 g de levadura fresca
- 250 ml de leche tibia
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 2 huevos
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- Ralladura de 1 naranja
- 1 pizca de sal
Toppings (opcional):
- 200 g de frutas abrillantadas
- 150 g de pasas de uva
- 100 g de nueces picadas
- 150 g de chips de chocolate
Cómo preparar un Pan dulce sabroso y esponjoso: la receta paso a paso
- Primero, disuelve la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar y deja reposar hasta que comience a espumar.
- Luego, mezcla la harina con el azúcar y la sal en un bowl grande. Haz un hueco y agrega los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y las ralladuras.
- A continuación, añade la mezcla de levadura al bowl e integra todos los ingredientes hasta forma runa masa homogénea.
- Amasa por 10 minutos hasta que la masa esté suave y lisa. Luego, deja levar en un lugar cálido para que duplique su tamaño, aproximadamente por 1 hora.
- Incorpora los toppings que desees. Puedes combinar chips de chocolate con pasas de uva o nueces, en caso de que no te gusten las frutas abrillantadas.
- Después, forma el pan dulce y colócalo en un molde para panettone o similar. Deja levar nuevamente.
- Por último, cocina el pan dulce en un horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos o hasta que esté dorado y cocido.