Cómo hornear un Pan dulce esponjoso: la receta riquísima para el mate antes de Navidad

El pan dulce es una de las recetas más tradicionales para acompañar los mates en el desayuno o la merienda, y su llegada a la mesa anuncia la cercanía de la Navidad. A tan solo dos meses de las fiestas, este postre clásico despierta el espíritu navideño como lo hacía desde sus orígenes: se cree que los primeros cristianos lo preparaban en honor al nacimiento del niño Jesús en Belén, cuyo nombre significa “casa de pan”.