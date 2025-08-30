Cómo hornear un pan de chipá y hacer un Sanguchipa: la receta del sánguche con 7 ingredientes y en 12 minutos

Esta receta de sanguchipa va rellena de mortadela, rúcula, hummus de palta, queso en fetas y pistachos, un ingrediente que ha tomado gran protagonismo en la actualidad. Lo primero que hay que hacer es preparar un pan de chipá y luego rellenarlo como nos apetezca: por supuesto que también puede llevar jamón y queso.

sanguchipa- sánguche de chipá El sanguchipa es una receta novedosa y lleva de sabor para reversionar los clásicos sánguches. Foto: gentileza somostypica.

Recetas: sanguchipa relleno de mortadela y palta

El sanguchipa es un sánguche con pan de chipá que puede ir relleno de jamón, queso, lechuga y tomate. Sin embargo, decidimos darle un giro de 360 grados a la receta clásica. Como relleno, le pondremos mortadela, palta, rúcula, queso y pistachos. ¿Qué necesitas?