Cómo hornear un pan de chipá y hacer un Sanguchipa: la receta del sánguche con 7 ingredientes y en 12 minutos

Esta e suna de las recetas más novedosas para la merienda o una picada. El sanguchipa consiste en un pan de chipá relleno

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Aprende a hacer la receta dle pan de chipá para armar un sándwich novedoso. Foto: gentileza losandes.

El sanguchipa, como su nombre lo indica, es una de las recetas más novedosas para reversionar el clásico sánguche, pero con pan de chipá. Este se destaca por su exquisito sabor, ideal para disfrutar en una picada o en la merienda. El relleno puede variar, pero nosotros decidimos darle un toque especial.

Esta receta de sanguchipa va rellena de mortadela, rúcula, hummus de palta, queso en fetas y pistachos, un ingrediente que ha tomado gran protagonismo en la actualidad. Lo primero que hay que hacer es preparar un pan de chipá y luego rellenarlo como nos apetezca: por supuesto que también puede llevar jamón y queso.

sanguchipa- sánguche de chipá
El sanguchipa es una receta novedosa y lleva de sabor para reversionar los clásicos sánguches. Foto: gentileza somostypica.

Recetas: sanguchipa relleno de mortadela y palta

El sanguchipa es un sánguche con pan de chipá que puede ir relleno de jamón, queso, lechuga y tomate. Sin embargo, decidimos darle un giro de 360 grados a la receta clásica. Como relleno, le pondremos mortadela, palta, rúcula, queso y pistachos. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

Pan de chipá:

  • 400 gr. de fécula de mandioca
  • 1 cdita. de polvo de hornear
  • 200 gr. de queso semi duro
  • 200 gr. de queso parmesano
  • 100 gr. de manteca
  • 10 cdas. de leche
  • 1 huevo

Relleno:

  • 100 gr. de mortadela
  • 1 palta
  • 100 gr. de garbanzos cocidos
  • Rúcula, a gusto
  • Queso en fetas, a gusto
  • Aceite de oliva
  • Sl y pimienta
  • Pistachos (opcional)

Recuerda que puedes preparar el relleno que más te guste para tu sanguchipa casero.

pan de chipá
El sanguchipa consiste en un pan de chipá relleno de mortadela, hummus de palta, queso y rúcula o lo que más te guste. Foto: gentileza cronica.

Cómo preparar la receta de sanguchipa, paso a paso

  1. Primero, en un bowl, mezcla los quesos con la fécula de mandioca y el polvo de hornear.
  2. A continuación, en un recipiente aparte, mezcla la leche, el huevo y la manteca derretida.
  3. Une las dos preparaciones y forma bolitas de 4 centímetros de diámetro. Disponlas en una asadera enmantecada formando un rectángulo de 3 bolitas por 5 bolitas, de manera que se unirán durante la cocción.
  4. Cocina el pan de chipá en el horno a 180ºC entre 12 a 15 minutos.

Relleno:

  1. Mientras se hornea el pan de chipá, prepara un hummus procesando los garbanzos cocidos con aceite de oliva y la palta. Condimenta con sal.
  2. Una vez que tengas el chipá listo, arma el sanguchipa. Rellena con fetas de mortadela, rúcula, hummus de palta, queso en fetas y, si quieres, pistachos.

