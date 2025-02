Cómo hornear Galletas saladas: la receta con 4 ingredientes, en 15 minutos y súper crujientes

Si bien son un clásico para el picoteo, las Galletas saladas no son muy preparadas en las cocinas argentinas. Pero si realmente no eres fan de lo dulce y quieres comer algo rico con el mate, esta opción no falla.

receta galletas saladas (1).jpg Recetas: Galletas saladas. Foto: gentileza bonviveur.

Solo necesitas 4 ingredientes para preparar la receta de Galletas saladas: harina, agua, sal y aceite. Además, se hornean en 15 minutos y son crujientes, sencillas y neutras.