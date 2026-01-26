Cómo hacer una Lasaña con panqueques caseros: la receta de la abuela para comer en 30 minutos

La lasaña es una de las recetas más populares de la cocina italiana y, con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico infaltable en los hogares argentinos. En esta versión, se prepara con panqueques caseros que reemplazan a la pasta tradicional y se intercalan con salsa, jamón y queso, logrando un plato sabroso, abundante y muy fácil de hacer.
La receta de lasaña con panqueques se destaca por su textura cremosa y su sabor reconfortante, ideal para compartir en reuniones familiares o almuerzos de fin de semana, incluso durante los días de verano. La receta no requiere demasiados ingredientes ni largas horas en la cocina, y permite adaptar el relleno según los gustos de cada casa.
Dentro del mundo de las recetas caseras, esta lasaña con panqueques es una opción práctica y rendidora, perfecta para quienes buscan un plato completo, lleno de sabor y con ese toque artesanal que la vuelve irresistible.
Receta de la lasaña con panqueques caseros
Ingredientes:
Para los panqueques:
- 1/2 l de leche
- 1 taza de harina
- 2 huevos
- 2 cdas. de aceite
- Sal
Para la salsa:
- 400 g de carne molida
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 1 diente de ajo
- 400 g de puré de tomate
- Condimentos: orégano, ají molido, pimentón, comino.
Para el relleno:
- Crema de leche
- Jamón en fetas
- Queso en fetas
- Queso de rallar
Cómo preparar la receta de lasaña con panqueques caseros
Panqueques:
- Primero, prepara los panqueques. Coloca todos los ingredientes en una licuadora.
- Una vez integrados, cocina las porciones en una sartén untada con un chorrito de aceite, de ambos lados.
Salsa boloñesa:
- Para la salsa boloñesa, sofríe las verduras picadas y condiméntalas.
- Luego, agrega la carne molida y sazona con pimentón, ají, sal y pimienta.
- Vierte el puré de tomates y deja que se cocine.
Relleno y armado:
- Cuando la salsa esté lista, comienza a armar la lasaña. Cubre la base de la fuente con panqueques caseros o masa para lasaña comprada y colócale la crema de leche, la salsa, el jamón y el queso.
- Repite el proceso hasta que se terminen los panqueques. Por arriba, termina con salsa y queso en fetas y de rallar.
- Cocina la lasaña en el horno a 180 ºC hasta que el queso en fetas se derrita y el de rallar se gratine.