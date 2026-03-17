Cómo hacer riñoncitos al vino tinto: la receta económica que va acompañada de puré de papas

En la gastronomía argentina, pocos platos evocan tanto la calidez de una cocina familiar o el aroma de un buen bodegón como la receta de riñoncitos al vino tinto. Aunque a veces generan respeto por su preparación, el secreto de este manjar reside en dos pilares: una limpieza profunda y una reducción de vino que equilibre los sabores.
Hoy te traemos una receta infalible para lucirte en la cocina sin gastar de más, transformando un ingrediente sencillo en una experiencia gourmet.
Receta de riñoncitos al vino tinto: el secreto de la limpieza
Antes de encender el fuego, el paso crucial es la higiene. Para eliminar cualquier sabor fuerte, se recomienda cortar los riñones en láminas finas y dejarlos reposar en un bowl con agua fría, abundante sal gruesa y un chorro de vinagre durante al menos 30 minutos. Luego, enjuagarlos bien y secarlos con papel absorbente.
Receta de riñoncitos al vino tinto: ingredientes
Ingredientes (para 4 personas):
- 2 riñones de ternera frescos.
- 2 cebollas medianas picadas.
- 1 morrón rojo pequeño.
- 2 dientes de ajo.
- 500 ml de vino tinto (preferentemente un Malbec con cuerpo).
- Caldo de carne (cantidad necesaria).
- Condimentos: sal, pimienta, una hoja de laurel y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez.
El maridaje perfecto de la receta: con puré de papas
Para que esta receta sea un éxito rotundo, la guarnición no es un detalle menor. Los riñoncitos al vino tinto deben ir acompañados con puré de papas cremoso. La suavidad de la papa pisada con un toque de manteca y leche es el vehículo ideal para absorber la salsa de vino, creando una combinación de texturas que se deshace en la boca.
Receta de riñoncitos al vino tinto: paso a paso
- Sellar la carne: en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite, saltear los riñones ya limpios hasta que doren. Retirar y reservar.
- El sofrito: En la misma sartén, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo hasta que estén transparentes.
- La reducción: reincorporar los riñones y volcar el vino tinto. Dejar cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca a la mitad.
- El toque final: agregar un poco de caldo y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos más hasta que la salsa espese. Rectificar sal y pimienta.
Tip del cocinero: si querés una salsa más aterciopelada, podés agregar una cucharadita de almidón de maíz disuelta en agua fría justo antes de apagar el fuego.