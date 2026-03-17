Cómo hacer riñoncitos al vino tinto: la receta económica que va acompañada de puré de papas

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Receta de riñoncitos al vino tinto: ingredientes

Ingredientes (para 4 personas):

2 riñones de ternera frescos.

2 cebollas medianas picadas.

1 morrón rojo pequeño.

2 dientes de ajo.

500 ml de vino tinto (preferentemente un Malbec con cuerpo).

Caldo de carne (cantidad necesaria).

Condimentos: sal, pimienta, una hoja de laurel y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez.

El maridaje perfecto de la receta: con puré de papas

Para que esta receta sea un éxito rotundo, la guarnición no es un detalle menor. Los riñoncitos al vino tinto deben ir acompañados con puré de papas cremoso. La suavidad de la papa pisada con un toque de manteca y leche es el vehículo ideal para absorber la salsa de vino, creando una combinación de texturas que se deshace en la boca.

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Receta de riñoncitos al vino tinto: paso a paso

Sellar la carne: en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite, saltear los riñones ya limpios hasta que doren. Retirar y reservar. El sofrito: En la misma sartén, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo hasta que estén transparentes. La reducción: reincorporar los riñones y volcar el vino tinto. Dejar cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore y el líquido se reduzca a la mitad. El toque final: agregar un poco de caldo y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos más hasta que la salsa espese. Rectificar sal y pimienta.

Tip del cocinero: si querés una salsa más aterciopelada, podés agregar una cucharadita de almidón de maíz disuelta en agua fría justo antes de apagar el fuego.