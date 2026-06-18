Cómo hacer Palitos salados: la receta fácil y simple de los snacks con 5 ingredientes y en 10 minutos

Lo bueno es que su receta lleva ingredientes sencillos que tienes en el hogar, como harina, aceite, sal y agua. Eso hace que sean más económicos que los industrializados, además de no tener conservantes.

Estos deliciosos snacks crujientes son ideales para acompañar una picada o unos mates. Te dejamos la receta con sus ingredientes y el paso a paso fácil.