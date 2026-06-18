Cómo hacer Palitos salados: la receta fácil y simple de los snacks con 5 ingredientes y en 10 minutos

Los palitos salados son una de las recetas más especiales para disfrutar en ocasiones especiales como cumpleaños, juntadas con amigos y, especialmente, para ver los partidos del Mundial junto a una rica picada. Son de harina y se cocinan fácilmente.
Lo bueno es que su receta lleva ingredientes sencillos que tienes en el hogar, como harina, aceite, sal y agua. Eso hace que sean más económicos que los industrializados, además de no tener conservantes.
Estos deliciosos snacks crujientes son ideales para acompañar una picada o unos mates. Te dejamos la receta con sus ingredientes y el paso a paso fácil.
Receta para hacer palitos salados, el snack crujiente
- 150 g harina 000
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1 cda. de aceite
- 1/2 cda. de sal
- 100 cc. de agua
- Aceite para freír, c/n
Cómo preparar la receta de palitos salados: el paso a paso
- Primero, en un bol, coloca la harina con la sal y el polvo de hornear. Agrega el aceite en el centro y ve incorporando el agua de a poco.
- Comienza a trabajar la masa sobre la mesada y amásala por 10 minutos. Cuando esté lista, estírala con un bolillo lo más fina posible.
- Luego, empareja los bordes y corta en tiritas del tamaño que quieras hacer los palitos.
- Coloca el aceite en una sartén y pongo a calentar. Fríe los palitos salados hasta que tomen color.
- Una vez listos, colócalos en un recipìinte con papel absorbente y espolvorea un poco de sal (opcional).
Los palitos salados son uno de los snacks favoritos para disfrutar durante el Mundial de Fútbol 2026, acompañados de una rica picada o, simplemente, un vaso de cerveza. O mates, ¿por qué no?