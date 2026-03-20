Cómo hacer Langostinos con panceta: un aperitivo de lujo crujiente y dorado en solo 15 minutos

6 langostinos

6 lonchas de bacon

6 tomates cherry

Aceite de oliva

Perejil

Cómo preparar langostinos envueltos en panceta: la receta crujiente

Primero, pela los langostinos, retirando la cáscara y la cabeza. Luego, haz un pequeño corte transversal en el centro de cada langostino y quita los intestinos para dejarlos limpios. A continuación, coloca los langostinos pelados entre dos hojas de papel de horno untadas en aceite. Con la base de una tabla, aplasta suavemente y aplánalos. Extiende cada loncha de panceta sobre una tabla y coloca cada langostino encima. Agrega tomate cherry y envuelve todo formando un rollito. Usa un palillo. Luego, calienta una sartén grande con un poco de aceite de oliva e incorpora las brochetas. Cocina a fuego medio-alto y gíralas para que queden doradas y crujientes. Finalmente, colóca los langostinos envueltos en panceta en un plato cubierto con papel absorbente para retirar el exceso de grasa y espolvorea perejil picado.

langostinos envueltos en panceta

Con qué acompañar los langostinos envuetos en panceta

Lo ideal es acompañar los langostinos envueltos en panceta con salsas frías como las siguientes:

Salsa de yogur y mostaza

Mayonesa de ajo

Mayonesa alioli

Salsa agridulce

Salsa de mostaza y miel

Sirve los langostinos envueltos en panceta con la salsa que más te guste y disfruta de este manjar culinario con tu pareja, familiares o amigos.