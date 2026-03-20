Cómo hacer Langostinos con panceta: un aperitivo de lujo crujiente y dorado en solo 15 minutos

Los langostinos son un tipo de pescado perfecto para preparar diversas recetas, como estas exquisitas brochetas envueltas en bacon. Esta combinación culinaria combina el sabor suave del marisco y el toque fresco y ácido de los tomates cherry con el punto sañlado de la panceta.
La forma de preparar los langostinos envueltos en panceta es muy simple: primero hay que limpiar este pescado, agregar los tomates cherry, envolverlos con panceta y dorarlos en una sartén. De esa manera, quedarán tiernos por dentro y crujientes por fuera.
Receta para hacer langostinos envueltos en panceta
Ingredientes:
- 6 langostinos
- 6 lonchas de bacon
- 6 tomates cherry
- Aceite de oliva
- Perejil
Cómo preparar langostinos envueltos en panceta: la receta crujiente
- Primero, pela los langostinos, retirando la cáscara y la cabeza. Luego, haz un pequeño corte transversal en el centro de cada langostino y quita los intestinos para dejarlos limpios.
- A continuación, coloca los langostinos pelados entre dos hojas de papel de horno untadas en aceite. Con la base de una tabla, aplasta suavemente y aplánalos.
- Extiende cada loncha de panceta sobre una tabla y coloca cada langostino encima. Agrega tomate cherry y envuelve todo formando un rollito. Usa un palillo.
- Luego, calienta una sartén grande con un poco de aceite de oliva e incorpora las brochetas. Cocina a fuego medio-alto y gíralas para que queden doradas y crujientes.
- Finalmente, colóca los langostinos envueltos en panceta en un plato cubierto con papel absorbente para retirar el exceso de grasa y espolvorea perejil picado.
Con qué acompañar los langostinos envuetos en panceta
Lo ideal es acompañar los langostinos envueltos en panceta con salsas frías como las siguientes:
- Salsa de yogur y mostaza
- Mayonesa de ajo
- Mayonesa alioli
- Salsa agridulce
- Salsa de mostaza y miel
Sirve los langostinos envueltos en panceta con la salsa que más te guste y disfruta de este manjar culinario con tu pareja, familiares o amigos.