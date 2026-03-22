Cómo hacer la Torta vasca: la receta cremosa, riquísima e irresistible de los vascos con ingredientes sencillos

Con raíces que se remontan al siglo XVIII, esta preparación nacida en Cambo-les-Bains se convirtió en un emblema de la cocina de los vascos, evolucionando con el tiempo sin perder su esencia. Su textura delicada, con base de almendras y corazón de crema pastelera, a veces acompañada por frutos rojos, la posiciona como una receta perfecta tanto para una merienda especial como para lucirse con una torta casera.

Entre las mejores recetas dulces, la torta vasca destaca por su equilibrio entre lo simple y lo sofisticado. Ideal para acompañar con café o té, es una propuesta que invita a viajar con el paladar y a redescubrir los sabores tradicionales de los vascos en cada porción.