Cómo hacer la Torta vasca: la receta cremosa, riquísima e irresistible de los vascos con ingredientes sencillos

La torta vasca es una de esas joyas de la repostería tradicional que nunca pasan de moda. Dentro del universo de las recetas clásicas europeas, este dulce originario del País Vasco francés combina una masa suave y mantecosa con un relleno cremoso irresistible que conquista desde el primer bocado.
Con raíces que se remontan al siglo XVIII, esta preparación nacida en Cambo-les-Bains se convirtió en un emblema de la cocina de los vascos, evolucionando con el tiempo sin perder su esencia. Su textura delicada, con base de almendras y corazón de crema pastelera, a veces acompañada por frutos rojos, la posiciona como una receta perfecta tanto para una merienda especial como para lucirse con una torta casera.
Entre las mejores recetas dulces, la torta vasca destaca por su equilibrio entre lo simple y lo sofisticado. Ideal para acompañar con café o té, es una propuesta que invita a viajar con el paladar y a redescubrir los sabores tradicionales de los vascos en cada porción.
Receta para hacer la torta vasca
Relleno:
- 400 ml de leche entera
- 40 g de azúcar
- 50 g de maicena
- 2 huevos
- Canela en rama
- 50 g de manteca
Masa:
- 300 g de harina de trigo
- 150 g de azúcar
- 60 g de almendras molidas
- 200 g de manteca fría
- 3 huevos
Cómo hacer la receta del Pastel vasco, paso a paso
Relleno:
- Primero, prepara una crema pastelera. Para eso, en un recipiente hondo apto para microondas, mezcla todos los ingredientes del relleno, excepto la manteca. Revuelve bien hasta obtener una pasta homogénea.
- Cocina en el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. Retira y revuelve con las varillas y cocina por 2 minutos más a máxima potencia. Retira y agrega la manteca, revolviendo bien para integrar. Cubre con un film y deja enfriar.
Masa:
- En un bowl amplio, mezcla la harina con el azúcar, la almendra molida y una pizca de sal. Agrega la manteca recipen salida del congelador y cortada en cubos. Mezcla con las yemas de los dedos, pellizcando la manteca hasta obtener un granulado.
- Por otra parte, bate dos huevos y luego súmalos a la mezcla anterior. Revuelve con suavidad para no calentar demasiado la masa. Amasa ligeramente con las manos para homogeneizar y sivide en tres partes iguales. Envuelve en papel film y deja en la heladera por 1 hora.
Armado:
- Una vez que la masa esté fría, retira las porciones de la heladera y extiéndelas sobre la mesada espolvoreada con harina. Corta un círculo del diámetro del molde y colócalo sobre la base cubierta con papel vegetal. A otra de las porciones, estírala dándole forma alargada y corta una o dos tiras del alto del molde para colocar en los laterales, cubriendo el contorno y presionando sobre la base para unir bien.
- Rellena el pastel vasco con la crema pastelera fría y deja el molde en la heladera por 10 minutos. Mientras tanto, extiende la última porción de masa sobre una superficie espolvoreada con harina y corta otro disco del diámetro del molde. Colócalo sobre la apstelera y cierra bien.
- Haz algunos cortes sobre la masa y pincela la torta vasca con huevo batido. Cocina en el horno precalentado a 180°C durante 40 minutos. Retira, deja enfriar y desmolda antes de consumir.