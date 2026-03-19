Cómo hacer Guiso de fideos moñitos sabroso y abundante: la receta fácil y lista en minutos

En cada bocado, la tradición argentina reafirma su sello inconfundible como el alma de nuestra gastronomía. Ese es el caso de una de las recetas que todos amamos: el guiso de fideos moñitos. Se trata de una preparación típica en los hogares de las abuelas que podemos replicar en casa sin gastar tiempo ni dinero.
El guiso de fideos moñitos es una receta sustanciosa que se elabora con carne, verduras y fideos, por lo que aporta nutrientes esenciales para el cuerpo, como proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. Es una comida calórica, por lo que es ideal para acondicionar el cuerpo en los días fríos que se aproximan.
El secreto del guiso de fideos moñitos es agregar cada ingrediente en su debido momento para que queden bien cocidos. Además, cortarlos en distintos tamaños, según su tiempo de cocción, es la mejor opción para que se cocinen al mismo tiempo.
Receta para hacer guiso de fideos moñitos
Ingredientes:
- 500 g de paleta o roast beef
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 1 zanahoria
- 2 caldos de verdura o carne
- Condimentos: ají molido, orégano y pimentón dulce
- 1 lata tomate cubeteado
- Agua caliente
- Sal
- 2 papas
- 2 rodajas zapallo calabaza
- 300 g de fideos moñitos
- 1 lata de arvejas (opcional)
Cómo hacer guiso de fideos moñitos: la receta fácil y abundante
- Para empezar, en una olla, sofríe la carne cortada en dados con un poco de aceite. Suma el morrón, la cebolla y zanahoria picada.
- A continuación, agrega los cubos de caldo y los condimentos que desees. Te recomendamos usar ají molido, orégano, pimentón dulce y sal. Incorpora el puré de tomate y un vaso de agua caliente.
- Luego, agrega la papa y la calabaza cortadas en cubos. Cubre el guiso con agua, baja el fuego y cocina por 7 minutos.
- Finalmente, cuando ya estén los ingredientes cocidos, agrega los fideos moñitos y cubre apenas con agua. Una vez que la pasta esté a punto, agrega las arvejas y listo.