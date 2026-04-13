Cómo hacer guiso de arroz con carne y verduras: la receta tradicional rápida y fácil

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Receta de guiso de arroz con carne y verdura, ingredientes

Para lograr un buen guiso, la clave está en usar ingredientes frescos y los condimentos justos. Tomá nota de lo que vas a necesitar para elaborar esta receta, calculada para 4 personas:

Carne : 500 g de carne vacuna cortada en cubos (cortes ideales: roast beef, paleta, tortuguita o cuadril).

: 500 g de vacuna cortada en cubos (cortes ideales: roast beef, paleta, tortuguita o cuadril). Arroz: 1 y ½ tazas de arroz blanco (el de grano largo fino o doble carolina, según tu preferencia).

Verduras base: 1 cebolla grande, ½ pimiento morrón rojo y ½ pimiento morrón verde.

base: 1 cebolla grande, ½ pimiento morrón rojo y ½ pimiento morrón verde. Verduras de cuerpo: 1 zanahoria grande y 2 papas medianas.

de cuerpo: 1 zanahoria grande y 2 papas medianas. Salsa y líquidos: 1 taza de puré de tomate (o tomates perita triturados) y 1 litro de caldo de carne o verduras caliente.

o caliente. Condimentos: Sal, pimienta negra, 1 cucharada generosa de pimentón dulce, 1 cucharadita de ají molido y ½ cucharadita de comino (opcional, pero le da el toque especial).

Aceite: 2 cucharadas (de girasol, maíz o de oliva).

Para decorar: un puñado de perejil fresco picado.

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Receta de guiso de arroz con carne y verdura, paso a paso

La preparación de este plato es lineal y muy sencilla. Seguí estos pasos y el éxito está asegurado:

La preparación previa: antes de prender el fuego, picá la cebolla y los morrones en cubitos pequeños. Cortá la zanahoria en rodajas finas o medias lunas, y las papas en cubos medianos (no muy chicos para que no se deshagan). Asegurate de tener la carne ya cortada en cubos del tamaño de un bocado. El sellado de la carne: en una olla grande, calentá el aceite a fuego medio-alto. Agregá los cubos de carne y doralos por todos sus lados. Este paso es fundamental para encapsular los jugos y darle un sabor profundo a la preparación. Una vez dorada, retirala y reservala en un plato. El sofrito, el alma del guiso: en esa misma olla (aprovechando el fondo de cocción de la carne), bajá un poco el fuego y agregá la cebolla y los morrones. Sofreí por unos 5 a 7 minutos hasta que la cebolla esté transparente. Si ves que se seca, podés agregar un chorrito apenas de agua o caldo. Integrar y condimentar: volvé a incorporar la carne a la olla junto con los jugos que haya soltado en el plato. Agregá la zanahoria y el puré de tomate. Este es el momento de condimentar: sumá la sal, la pimienta, el pimentón, el ají molido y el comino. Remové bien y dejá cocinar por un par de minutos para que los sabores se amalgamen. El momento del caldo y el arroz: verté el caldo caliente en la olla. Cuando rompa el hervor, agregá las papas en cubos y el arroz. Remové suavemente para distribuir todo de manera uniforme. La cocción final: bajá el fuego al mínimo y tapá la olla, dejando una pequeña abertura para que escape el vapor. Dejá cocinar durante unos 15 a 18 minutos, o hasta que el arroz y las papas estén tiernos. Revisá de vez en cuando y revolvé suavemente para evitar que se pegue en el fondo. Si notás que el guiso se está secando mucho y el arroz aún está duro, agregá un poco más de caldo caliente.

El secreto del chef: un buen guiso necesita reposo. Una vez que apagues el fuego, dejá la olla tapada durante unos 5 a 10 minutos antes de servir. Esto permite que el arroz termine de absorber los líquidos y los sabores se asienten por completo.

Serví en platos hondos, espolvoreá con un poco de perejil fresco recién picado para darle color y frescura, y acompañá con un buen trozo de pan fresco para "limpiar" el plato. ¡A disfrutar!