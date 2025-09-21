Cómo hacer Galletas pepas: la receta tradicional y la versión saludable sin harina ni azúcar

Hornear dulces e impregnar el hogar con un aroma cálido y reconfortante es uno de esos pequeños placeres que nunca fallan. Hoy te compartimos dos versiones imperdibles de un clásico de la pastelería argentina: las pepas de membrillo. Por un lado, la receta tradicional de las abuelas, crujiente por fuera, tierna por dentro y con ese sabor inconfundible que remite a la infancia. Y por otro, una versión saludable, ideal para quienes siguen una dieta o buscan opciones sin harina de trigo y sin azúcar.