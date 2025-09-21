Cómo hacer Galletas pepas: la receta tradicional y la versión saludable sin harina ni azúcar

Ambas recetas son fáciles y rápidas de hacer. Las pepas tradicionales se preparan con pocos ingredientes y se hornean en apenas 10 minutos. La alternativa sin harina ni azúcar se puede hacer con almidón de maíz, harina de almendras o avena, y se endulza naturalmente, lo que la convierte en una excelente opción para quienes siguen una dieta saludable.

No importa cuál elijas: cualquiera de estas dos recetas de galletas pepas caseras te va a conquistar por su sabor, su textura y lo fácil que son de elaborar.