Cómo hacer Galletas pepas: la receta tradicional y la versión saludable sin harina ni azúcar

Te dejamos dos recetas para el mate: las galletas pepas de la abuela y la versión saludable sin harina ni azúcar

Antonella Prandina
Dos recetas: las galletas pepas tradicionales y la versión saludable sin harina ni azúcar. 

Hornear dulces e impregnar el hogar con un aroma cálido y reconfortante es uno de esos pequeños placeres que nunca fallan. Hoy te compartimos dos versiones imperdibles de un clásico de la pastelería argentina: las pepas de membrillo. Por un lado, la receta tradicional de las abuelas, crujiente por fuera, tierna por dentro y con ese sabor inconfundible que remite a la infancia. Y por otro, una versión saludable, ideal para quienes siguen una dieta o buscan opciones sin harina de trigo y sin azúcar.

Ambas recetas son fáciles y rápidas de hacer. Las pepas tradicionales se preparan con pocos ingredientes y se hornean en apenas 10 minutos. La alternativa sin harina ni azúcar se puede hacer con almidón de maíz, harina de almendras o avena, y se endulza naturalmente, lo que la convierte en una excelente opción para quienes siguen una dieta saludable.

No importa cuál elijas: cualquiera de estas dos recetas de galletas pepas caseras te va a conquistar por su sabor, su textura y lo fácil que son de elaborar.

Galletas pepas de membrillo

Recetas: galletas pepas de membrillo tradicionales

Ingredientes:

  • 250 g de harina leudante
  • 100 g de manteca
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cdta de esencia de vainilla
  • Dulce de membrillo, c/n

Procedimiento:

  1. Primero, precalienta el horno a 180 ºC para que se caliente y la cocción de las galletas sea pareja. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
  2. A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar.
  3. Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
  4. Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.
Cómo hacer galletas pepas sin harina ni azúcar

Ingredientes:

  • 100 g de almidón de maíz (maicena)
  • 1 huevo
  • 25 cc. de aceite de coco o girasol
  • Stevia, a gusto
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 1 cdta. de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • Dulce de membrillo light

Procedimiento:

  1. Primero, precalienta el horno a 180°C. En un recipiente, bate el huevo con la esencia de vainilla, el aceite y el stevia hasta que se integren bien.
  2. En un bowl aparte, mezcla el almidón de maíz o maicena con el polvo de hornear y una pizca de sal.
  3. Mezcla los ingredientes secos con los húmedos hasta formar una masa. Sepárala en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
  4. Lleva las galletas a una fuente de horno previamente enmantecada y enharinada y coloca las pepas en el horno por 4 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo light en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.

