Cómo hacer croquetas de acelga al horno: la receta saludable y crocante

Muchas veces la acelga queda olvidada en el fondo del cajón de las verduras porque "da trabajo" o simplemente no sabemos cómo variarla más allá de la tarta. Sin embargo, las croquetas de acelga se posicionan como la receta favorita de las familias: son económicas, nutritivas y, si se hacen al horno, mucho más livianas.
El secreto para que no salgan pesadas ni se desarmen está en el tratamiento de la verdura y en un rebozado inteligente. A continuación, la guía definitiva para lucirte en la cocina con esta receta de simples ingredientes.
Receta de croquetas de acelga al horno, ingredientes
- 2 atados de acelga (fresca y bien lavada).
- 2 huevos.
- 1 cebolla grande y medio pimiento morrón.
- 100g de queso rallado (preferentemente sabroso, tipo sardo o reggianito).
- 1 taza de pan rallado o avena extrafina (y extra para rebozar).
- Condimentos: sal, pimienta y una pizca de nuez moscada (infaltable para la acelga).
- Opcional: un cubito de queso cremoso en el centro para el "efecto sorpresa".
Receta de croquetas de acelga al horno, ingredientes
- La cocción clave: lavá bien las hojas de acelga. Podés blanquearlas apenas 3 minutos en agua hirviendo o, mejor aún, picarlas en crudo y saltarlas directamente en una sartén con un chorrito de aceite. Esto evita que la verdura retenga exceso de agua.
- El sofrito: mientras tanto, picá la cebolla y el pimiento bien chiquitos y rehogalos hasta que la cebolla esté transparente. Esto le dará la base de sabor a la preparación.
- La mezcla: en un bol, mezclá la acelga (bien escurrida y picada), el sofrito, los huevos y el queso rallado. Condimentá a gusto.
- Consistencia: agregá la taza de pan rallado o avena de a poco. La idea es obtener una masa que se pueda manipular pero que siga húmeda. Si está muy líquida, dejala descansar 10 minutos en la heladera para que el ligue actúe.
- Armado y rebozado: formá bolitas con las manos (podés ponerle el trocito de queso en el medio ahora). Pasalas por un poco de pan rallado para darles esa textura "crunchy" exterior.
- Horno fuerte: colocalas en una placa apenas aceitada. El horno debe estar precalentado a 200°C. Cociná por unos 15 o 20 minutos, dándoles vuelta a mitad de cocción hasta que estén bien doradas.
Cómo evitar que las croquetas salgan húmedas
El error más común en esta receta, es no escurrir bien la acelga. Si la hervís, apretala con las manos o un lienzo hasta que no suelte más líquido. Una croqueta seca por dentro es una croqueta que no se desarma.
Con qué acompañar la receta
Quedan increíbles si las servís con una salsa rápida de yogur griego, limón y ciboulette, o simplemente una mayonesa casera con ajo.