Cómo hacer croquetas de acelga al horno: la receta saludable y crocante

El secreto para que no salgan pesadas ni se desarmen está en el tratamiento de la verdura y en un rebozado inteligente. A continuación, la guía definitiva para lucirte en la cocina con esta receta de simples ingredientes.

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Receta de croquetas de acelga al horno, ingredientes

2 atados de acelga (fresca y bien lavada).

(fresca y bien lavada). 2 huevos.

1 cebolla grande y medio pimiento morrón.

100g de queso rallado (preferentemente sabroso, tipo sardo o reggianito).

1 taza de pan rallado o avena extrafina (y extra para rebozar).

Condimentos: sal, pimienta y una pizca de nuez moscada (infaltable para la acelga ).

). Opcional: un cubito de queso cremoso en el centro para el "efecto sorpresa".

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Receta de croquetas de acelga al horno, ingredientes

La cocción clave: lavá bien las hojas de acelga. Podés blanquearlas apenas 3 minutos en agua hirviendo o, mejor aún, picarlas en crudo y saltarlas directamente en una sartén con un chorrito de aceite. Esto evita que la verdura retenga exceso de agua. El sofrito: mientras tanto, picá la cebolla y el pimiento bien chiquitos y rehogalos hasta que la cebolla esté transparente. Esto le dará la base de sabor a la preparación. La mezcla: en un bol, mezclá la acelga (bien escurrida y picada), el sofrito, los huevos y el queso rallado. Condimentá a gusto. Consistencia: agregá la taza de pan rallado o avena de a poco. La idea es obtener una masa que se pueda manipular pero que siga húmeda. Si está muy líquida, dejala descansar 10 minutos en la heladera para que el ligue actúe. Armado y rebozado: formá bolitas con las manos (podés ponerle el trocito de queso en el medio ahora). Pasalas por un poco de pan rallado para darles esa textura "crunchy" exterior. Horno fuerte: colocalas en una placa apenas aceitada. El horno debe estar precalentado a 200°C. Cociná por unos 15 o 20 minutos, dándoles vuelta a mitad de cocción hasta que estén bien doradas.

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Cómo evitar que las croquetas salgan húmedas

El error más común en esta receta, es no escurrir bien la acelga. Si la hervís, apretala con las manos o un lienzo hasta que no suelte más líquido. Una croqueta seca por dentro es una croqueta que no se desarma.