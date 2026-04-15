Cómo hacer corazones de alcauciles en conserva: la receta casera que queda súper tierna y se hace fácil

El alcaucil es una hortaliza noble, de sabor inconfundible y muy arraigada a la herencia inmigrante de nuestra región. Si bien su limpieza requiere un poco de paciencia, el resultado final de esta receta, compensa con creces el esfuerzo: un bocado tierno, aromático y perfecto para realzar cualquier picada, acompañar quesos duros o darle un toque gourmet a una pizza casera.

A continuación, la receta definitiva para preparar corazones de alcauciles en conserva, de manera segura y con ese sabor a "hecho en casa" que no se consigue en el supermercado.