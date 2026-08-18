Cómo hacer Buñuelos con harina leudante: la receta fácil para la merienda esponjosa sin levadura

La preparación requiere pocos ingredientes y tiene como protagonista a la harina leudante, que permite obtener una masa liviana sin necesidad de incorporar levadura. Se puede combinar con huevo, leche y azúcar para lograr un sabor suave, aunque también admite diferentes variantes y acompañamientos.

Los buñuelos son una preparación de origen español que consiste en una masa frita, generalmente de forma redondeada. Con el paso del tiempo, esta elaboración se incorporó a distintas gastronomías y adquirió numerosas versiones, tanto dulces como saladas.