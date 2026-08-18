Cómo hacer Buñuelos con harina leudante: la receta fácil para la merienda esponjosa sin levadura

Los buñuelos con harina leudante son una de esas recetas caseras que se preparan en pocos minutos y conquistan por su textura aireada. Dorados y crocantes por fuera, pero suaves y tiernos por dentro, son una opción ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como postre.
La preparación requiere pocos ingredientes y tiene como protagonista a la harina leudante, que permite obtener una masa liviana sin necesidad de incorporar levadura. Se puede combinar con huevo, leche y azúcar para lograr un sabor suave, aunque también admite diferentes variantes y acompañamientos.
Los buñuelos son una preparación de origen español que consiste en una masa frita, generalmente de forma redondeada. Con el paso del tiempo, esta elaboración se incorporó a distintas gastronomías y adquirió numerosas versiones, tanto dulces como saladas.
Para conseguir unos buñuelos bien esponjosos, es importante que la masa tenga una consistencia suave y que el aceite esté caliente, pero sin exceso de temperatura. Así se cocinan de manera pareja y quedan dorados por fuera y tiernos por dentro.
Receta para hacer Buñuelos con harina leudante
Ingredientes:
- 750 g harina leudante
- 150 g azúcar
- 3 huevos
- 2 tazas leche
- Aceite para freír
- Ralladura de limón o esencia de vainilla (opcional)
Cómo preparar la receta de los buñuelos con harina leudante
- Primero, en un bol, agrega los huevos y bátelos. Suma la leche, el azúcar y la ralladura de limón.
- A continuación, incorpora la harina leudante a la preparación, de a poco, y mezcla con movimientos envolventes.
- Luego, pon a calentar el aceite y, una vez que esté bien caliente, incorpora la masa con una cuchara mojada (esto es para que se despegue fácilmente y debe hacerce con cada buñuelo).
- Una vez fritos, retira los buñuelos y colócalos en una bandeja con papel absorbente. Deja enfriar y sirve.