Chorizo a la pomarola: la receta infalible, económica y sabrosa para días frescos

La clave de esta receta está en cocinar los chorizos dentro de la salsa para que absorban todos los sabores y conserven su jugosidad. Además, se puede preparar en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir.

Receta de chorizo a la pomarola

Esta es la receta del sitio Bonviveur para preparar chorizos a la pomarola para 4 personas. ¿Qué necesitas?