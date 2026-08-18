Chorizo a la pomarola: la receta infalible, económica y sabrosa para días frescos

Los chorizos a la pomarola son una de las recetas más clásicas y reconfortantes para disfrutar durante los días de frío. Esta preparación combina chorizos criollos con una abundante salsa de tomate condimentada, logrando un plato sabroso, económico y perfecto para compartir en familia.
La clave de esta receta está en cocinar los chorizos dentro de la salsa para que absorban todos los sabores y conserven su jugosidad. Además, se puede preparar en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir.
Receta de chorizo a la pomarola
Esta es la receta del sitio Bonviveur para preparar chorizos a la pomarola para 4 personas. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 8 chorizos criollos
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 1 cda. de aceite de oliva
- Sal
- 1 cdta. de pimentón ahumado
- 1/2 cdta. de copos de chile (opcional)
- 1 hoja de laurel
- 800 ml de tomate triturado
- Pimienta negra recién molida
- 50 ml de agua
Cómo preparar chorizos a la pomarola: la receta, paso a paso
- Primero, cocina los chorizos en agua hirviendo durante 10 minutos para desgrasarlos. Escúrrelos y reserva.
- A continuación, prepara un sofrito con los dientes de ajo y la cebolla picados, y los pimientos en juliana. Rehoga en la sartén con aceite y sal hasta que los vegetales queden tiernos.
- Luego, condimenta el sofrito con pimentón, chile a gusto (opcional) y una hora de laurel. Vuelva la salsa de tomate triturada, salpimienta y cocina por 5 minutos.
- Para terminar, incorpora los chorizos a la salsa junto con 50 mililitros de agua y cocina a fuego suave durante 15 a 20 minnutos.
Listo, ya tienes la receta con todos sus ingredientes y pasos para preparar chorizos a la pomarola. Se trata de una comida perfecta para acompañar con arroz o con puré de papas.
En pocas palabras
- Chorizos a la pomarola: Receta reconfortante para días de frío que combina chorizos criollos con salsa de tomate.
- Preparación clave: Cocinar los chorizos dentro de la salsa para que absorban sabores y mantengan jugosidad.
- Ingredientes principales: 8 chorizos criollos, 800 ml de tomate triturado, vegetales como ajo, cebolla y pimientos.
Resumen generado por Thinkindot AI