Cómo hacer buñuelos dulces con la receta de la abuela: el postre para el mate en solo 15 minutos

Se trata de bolitas de masa sabrosas y aromatizadas con esencia de vainilla que se deshacen en la boca y son perfectas para disfrutar durante los días de otoño. Para aportarles más sabor, se les puede incluir puré de manzana, banana pisada o calabaza cocida a la receta. De esa manera, quedan buñuelos más húmedos y ricos.

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Receta para hacer buñuelos dulces caseros

Esta es la receta de mi abuela para hacer buñuelos dulces caseros. ¿Qué necesitas?