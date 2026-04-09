Cómo hacer buñuelos dulces con la receta de la abuela: el postre para el mate en solo 15 minutos

Los buñuelos dulces son una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos, especialmente por nuestras abuelas. Aunque tienen su origen en España, han sabido ganarse el gusto de los paladares locales por ser un postre esponjoso, tierno y con un sabor especial que acompaña el mate a la perfección.
Se trata de bolitas de masa sabrosas y aromatizadas con esencia de vainilla que se deshacen en la boca y son perfectas para disfrutar durante los días de otoño. Para aportarles más sabor, se les puede incluir puré de manzana, banana pisada o calabaza cocida a la receta. De esa manera, quedan buñuelos más húmedos y ricos.
Receta para hacer buñuelos dulces caseros
Esta es la receta de mi abuela para hacer buñuelos dulces caseros. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 taza de harina común
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de leche
- 1/4 taza de aceite
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
- Azúcar para espolvorear
Cómo hacer buñuelos dulces caseros: la receta de la abuela
- Para comenzar, en un bol, mezcla todos los ingredientes secos: la harina, la sal, el polvo de hornear y el azúcar.
- En otro recipiente, bate el huevo y la leche. Luego, añádeles la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- A continuación, une las preparaciones y bate hasta obtener una mezcla parecida a la de los panqueques.
- Calienta el aceite en una sartén a fuego medio y con una cuchara, vierte porciones de masa. Fríe los buñuelos durante 1 a 2 minutos de cada lado o hasta que estén dorados.
- Finalmente, retira los buñuelos dulces caseros de la sartén y escúrrelos en papel de cocina. Espolvorea con azúcar, miel, chocolate o canela.