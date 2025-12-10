Cómo elaborar Dulce de higos: la receta artesanal riquísima, con 4 ingredientes y en 1 hora y media

Este dulce combina la textura suave de los higos con un proceso de cocción lento que realza su dulzura natural. Además, es una excelente opción para quienes buscan elaborar conservas artesanales y almacenarlas por más tiempo.

Por eso, en esta receta no solo explicamos cómo preparar el dulce paso a paso, sino también dos métodos para esterilizar frascos de vidrio, un paso fundamental para garantizar una mermelada segura, duradera y de calidad.