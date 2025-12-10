Cómo elaborar Dulce de higos: la receta artesanal riquísima, con 4 ingredientes y en 1 hora y media

El dulce de higos casero es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda y que permiten aprovechar al máximo la fruta de estación. Su preparación es simple, requiere pocos ingredientes y ofrece un resultado irresistible, perfecto para disfrutar como mermelada, acompañar quesos o sumar a un desayuno casero lleno de sabor.
Este dulce combina la textura suave de los higos con un proceso de cocción lento que realza su dulzura natural. Además, es una excelente opción para quienes buscan elaborar conservas artesanales y almacenarlas por más tiempo.
Por eso, en esta receta no solo explicamos cómo preparar el dulce paso a paso, sino también dos métodos para esterilizar frascos de vidrio, un paso fundamental para garantizar una mermelada segura, duradera y de calidad.
Con una elaboración sencilla y un sabor que conquista a todos, el dulce de higos se convierte en una de las recetas perfectas para preparar en casa y disfrutar durante todo el año.
Receta de dulce de higos artesanal
Ingredientes:
- 1 kg de higos frescos
- 500 g de azúcar
- Jugo de 1 limón
- 1 rama de canela (opcional)
- 1 taza de agua
Cómo preparar la receta de dulce de higos: la mermelada casera
- Para comenzar con la receta, lava bien los higos y córtalos en cuartos.
- En una olla grande, coloca los higos junto con el azúcar. Agrega el jugo de limón, la rama de canela y el agua.
- Lleva la olla a fuego medio, removiendo ocasionalmente hasta que comience a hervir. Luego, reduce el fuego y cocina a fuego lento.
- Remueve la mermelada de vez en cuando para evitar que se pegue, durante 1 hora. Cuando los higos estén deshechos y la mezcla tenga una textura espesa, retira del fuego.
- Para terminar, deja enfriar el dulce de higos, retira la rama de canela y vierte la mermelada en frascos esterilizados. Déjalo enfriar antes de cerrarlos.
Cómo esterilizar frascos de vidrio para mermelada
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 °C durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con la mermelada.
Cómo esterilizar los frascos para dulce en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.