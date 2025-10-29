Inicio Recetas Bizcochuelo
Bizcochuelo de avena y naranja: la receta sin gluten ni azúcar, rica en fibra y proteínas

Una de las recetas más sanas para la merienda: el clásico bizcochuelo de naranja con harina de avena

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El bizcochuelo de avena y naranja es una receta saludable y rica en fibra.

La repostería casera cuenta con una gran cantidad de recetas saludables para reversionar los dulces clásicos que aportan muchas calorías y grasas perjudiciales para la salud. Este bizcochuelo de avena y naranja contiene fibra, vitaminas y es sin gluten.

Sí, existe un mundo sin azúcar ni harinas. Si querés disfrutar de un bizcochuelo alto, rico y esponjoso, esta receta de avena y naranja con un frosting saludable es ideal para vos.

bizcochuelo-naranja-avena
El bizcochuelo de avena y naranja es una de las recetas saludables que puedes preparar en casa para la merienda.

Recetas: cómo hacer un bizcochuelo de avena y naranja

Ingredientes:

Para la torta:

  • 3 huevos
  • 1/4 taza de aceite de oliva
  • 2 cdtas. de edulcorante en polvo
  • Esencia de vainilla
  • Ralladura y jugo de 2 naranjas
  • 1/2 taza de leche descremada
  • 1 taza de harina de almendras
  • 1 y 1/2 taza de harina de avena
  • 2 cdtas. de polvo para hornear

Para el frosting:

  • 100 g de queso crema light firme
  • 1 medida de proteína en polvo sabor vainilla ( o leche en polvo, endulzante y vanilla)
bizcochuelo-naranja-avena
El bizcochuelo de avena y naranja lleva pocos ingredientes y es rico en fibra, vitaminas y prote&iacute;nas.

Cómo preparar un bizcochuelo de avena y naranja con frosting proteico

  1. Primero, procesa la avena para obtener una especie de harina. Luego, bate los huevos en un bowl con aceite, edulcorante, el jugo y la ralladura de las naranjas y la esencia de vainilla. Agrega la leche y bate.
  2. A continuación, agrega las harinas y el polvo de hornear y bate hasta integrar los ingredientes. Coloca la mezcla en un molde aceitado y con papel manteca también aceitado en la base. Hornea en el horno precalentado a 180°C por 40 minutos.
  3. Para terminar, una vez cocido el bizcochuelo de avena y naranja, cubre con el frosting. Si quieres sumar color, decora con hilos de ralladura de naranja y semilla de amapola.

Cuánto dura el bizcochuelo de avena y naranja en la heladera

El bizcochuelo de avena y naranja se puede conservar en la heladera por hasta 4 días.

