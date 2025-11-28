Bizcochuelo de 12 cucharadas: la receta famosa, fácil y rápida que conquista cualquier merienda

El bizcochuelo 12 cucharadas se convirtió en una de las recetas más prácticas y elegidas a la hora de preparar un postre casero. Aunque la definición tradicional lo describe como una torta esponjosa hecha con harina, huevos y azúcar, esta versión destaca por ser todavía más húmeda y suave, ya que utiliza aceite en lugar de manteca, lo que también lo vuelve más económico y accesible.
Fácil y rico
Este bizcochuelo es una receta clásica de la repostería y funciona perfecto para tortas, tartas o simplemente para acompañar una merienda. Gracias a su textura aireada y su preparación sencilla, se transforma en un infaltable para cualquier ocasión, desde celebraciones hasta antojos de algo dulce hecho en casa.
Receta del bizcochuelo 12 cucharadas
Ingredientes:
- 2 huevos
- 12 cdas. de azúcar
- 12 cdas. de aceite
- 12 cdas. de leche
- 12 cdas. de harina leudante (puede ser común con 2 cdtas. de polvo de hornear)
- Esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja
Cómo preparar un bizcochuelo 12 cucharadas
- Primero, rompe los huevos en un bol y mézclalos con el azúcar hasta que la preparación quede homogénea.
- A continuación, agrega el aceite y continúa batiendo hasta integrar completamente. Suma la leche, la esencia de vainilla y la ralladura. Vuelve a mezclar.
- Luego, agrega los ingredientes líquidos a la mezcla de a poco, integrando con movimientos envolventes.
- Lleva la preparación a un molde enmantecado y enharinado. Espolvorea un poco de azúcar por encima para lograr una costra crocante.
- Para terminar, cocina el budín 12 cucharadas en el horno medio a 180 °C por 20 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
El resultado es un bizcochuelo húmedo, alto y esponjoso. Es perfecto para comérselo en dos bocados con el mate o rellenarlo con dulce de leche o mermelada.