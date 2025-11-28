Inicio Recetas Bizcochuelo
Fácil y rico

Bizcochuelo de 12 cucharadas: la receta famosa, fácil y rápida que conquista cualquier merienda

Descubre cómo hacer el bizcochuelo 12 cucharadas, una de las recetas más fáciles y económicas: queda extra húmedo y es ideal para cualquier merienda

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El bizcochuelo 12 cucharadas se convirtió en una de las recetas más prácticas y elegidas a la hora de preparar un postre casero. Aunque la definición tradicional lo describe como una torta esponjosa hecha con harina, huevos y azúcar, esta versión destaca por ser todavía más húmeda y suave, ya que utiliza aceite en lugar de manteca, lo que también lo vuelve más económico y accesible.

Este bizcochuelo es una receta clásica de la repostería y funciona perfecto para tortas, tartas o simplemente para acompañar una merienda. Gracias a su textura aireada y su preparación sencilla, se transforma en un infaltable para cualquier ocasión, desde celebraciones hasta antojos de algo dulce hecho en casa.

El bizcochuelo 12 cucharadas es una de las recetas más fáciles y prácticas para elaborar en casa.

Receta del bizcochuelo 12 cucharadas

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 12 cdas. de azúcar
  • 12 cdas. de aceite
  • 12 cdas. de leche
  • 12 cdas. de harina leudante (puede ser común con 2 cdtas. de polvo de hornear)
  • Esencia de vainilla y ralladura de limón o naranja
El bizcochuelo 12 cucharadas se prepara con aceite en lugar de manteca, lo que le da una textura más húmeda.

Cómo preparar un bizcochuelo 12 cucharadas

  1. Primero, rompe los huevos en un bol y mézclalos con el azúcar hasta que la preparación quede homogénea.
  2. A continuación, agrega el aceite y continúa batiendo hasta integrar completamente. Suma la leche, la esencia de vainilla y la ralladura. Vuelve a mezclar.
  3. Luego, agrega los ingredientes líquidos a la mezcla de a poco, integrando con movimientos envolventes.
  4. Lleva la preparación a un molde enmantecado y enharinado. Espolvorea un poco de azúcar por encima para lograr una costra crocante.
  5. Para terminar, cocina el budín 12 cucharadas en el horno medio a 180 °C por 20 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

El resultado es un bizcochuelo húmedo, alto y esponjoso. Es perfecto para comérselo en dos bocados con el mate o rellenarlo con dulce de leche o mermelada.

