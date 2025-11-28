Bizcochuelo de 12 cucharadas: la receta famosa, fácil y rápida que conquista cualquier merienda

El bizcochuelo 12 cucharadas se convirtió en una de las recetas más prácticas y elegidas a la hora de preparar un postre casero. Aunque la definición tradicional lo describe como una torta esponjosa hecha con harina, huevos y azúcar, esta versión destaca por ser todavía más húmeda y suave, ya que utiliza aceite en lugar de manteca, lo que también lo vuelve más económico y accesible.