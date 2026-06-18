Berenjenas al escabeche caseras: la receta perfecta y fácil para una picada irresistible

Por lo tanto, es una preparación perfecta para disfrutar viendo los partidos del Mundial de Fútbol 2026. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, esta receta tradicional conquista tanto a quienes recién se animan a cocinar como a los fanáticos de la cocina artesanal.

Las berenjenas al escabeche se destacan por su versatilidad y durabilidad, ya que pueden conservarse durante semanas en la heladera sin perder sabor ni textura. Te dejamos la receta fácil y el truco para esterilizar los frascos de vidrio.