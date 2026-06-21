3 recetas con garbanzos: un hummus cremoso, un pan esponjoso y un escabeche sabroso

En esta selección de recetas con garbanzos encontrarás tres opciones para aprovechar todos los beneficios de estas legumbres. El hummus se destaca por su textura cremosa y su sencillez, el pan ofrece una alternativa diferente para acompañar las comidas y los garbanzos en escabeche aportan sabor y frescura gracias a la combinación de verduras y condimentos.

1. Recetas con garbanzos: Hummus tradicional, cremoso y fácil

Ingredientes: