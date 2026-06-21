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3 recetas con garbanzos: un hummus cremoso, un pan esponjoso y un escabeche sabroso

Los garbanzos son ideales para preparar muchas recetas nutritivas y saludables, como el hummus, el pan casero y un escabeche fresco

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los garbanzos son legumbres ideales para elaborar muchas recetas saludables.

Los garbanzos son legumbres ideales para elaborar muchas recetas saludables.

Los garbanzos son una de las legumbres más versátiles y nutritivas que existen, ya que permiten preparar una gran variedad de recetas fáciles, económicas y llenas de sabor. Desde un clásico hummus casero hasta un original pan o una versión en escabeche, este ingrediente se adapta a distintas comidas.

En esta selección de recetas con garbanzos encontrarás tres opciones para aprovechar todos los beneficios de estas legumbres. El hummus se destaca por su textura cremosa y su sencillez, el pan ofrece una alternativa diferente para acompañar las comidas y los garbanzos en escabeche aportan sabor y frescura gracias a la combinación de verduras y condimentos.

1. Recetas con garbanzos: Hummus tradicional, cremoso y fácil

Ingredientes:

  • 4000 g de garbanzos cocidos
  • 70 ml. de aceite de oliva virgen extra
  • 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
  • 50 ml. de agua
  • 1 diente de ajo
  • 5 g de sal
  • 30 g de jugo de limón
  • 5 g de comino
  • 100 g de yogur natural (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, lava los garbanzos para retirar el líquido. Escurre y tritura en una procesadora. Después, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
  2. A continuación, tritura hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
  3. Si el hummus casero queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.

2. Pan de garbanzos en la licuadora

Ingredientes:

  • 300 g de garbanzos cocidos
  • 4 huevos
  • 2 cdas. de orégano
  • 5 cdas. de aceite de girasol
  • 4 cdas. de harina integral con levadura para panes
  • 1 cda. de polvo de hornear

Procedimiento:

  1. Primero, pon a remojar los garbanzos durante toda la noche. Enjuaga y vuelve a colocarles en agua limpia. Hierve hasta que estén blandos. Otra opción es usar garbanzos de lata, que ya vienen cocidos.
  2. En el vaso de la licuadora, procesa los garbanzos cocidos junto con los huevos, orégano y aceite. Se debe formar una pasta cremosa y homogénea.
  3. Lleva la preparación a un bowl y agrega el polvo de hornear junto con la harina integral. Mezcla bien hasta unificar los ingredientes y que quede una masa lisa.
  4. Para terminar, lleva el pan de garbanzos a una budinera aceitada y enharinada y cocina en el horno precalentado a 180 °C hasta que se dore en la superficie y al introducir un palillo, este salga limpio.

3. Receta de garbanzos en escabeche

Ingredientes:

  • 1 lata de garbanzos cocidos
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias
  • 6 dientes de ajo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1/4 l de vino blanco
  • 1/4 l de aceite de oliva
  • 1/4 l de vinagre de manzana
  • 2 hojas de laurel
  • sal y pimienta negra en grano
  • 2 huevos

Procedimiento:

  1. Primero, lava los garbanzos para eliminar el líquido conservante. Déjalos escurrir.
  2. En una sartén amplia, coloca un chorrito de aceite y pocha todas las verduras peladas y cortadas en juliana y los ajos en láminas a fuego lento. Agrega el laurel y la pimienta.
  3. A continuación, cuando las verduras se ablanden, agrega el aceite, el vino y el vinagre y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocinar por 10 minutos sin tapar.
  4. Mientras tanto, cocina los huevos en agua con sal por 10 minutos.
  5. Luego, cocina los garbanzos bien escurridos y déjalos por 10 minutos.
  6. Saca los garbanzos, escúrrelos y mezcla en un bowl con las verduras. Pica los huevos duros, corrige con sal y decora con ramas de tomillo. Deja enfriar antes de servir.

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