Quini 6: los números ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre de 2025

TRADICIONAL

04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42

LA SEGUNDA

00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30

REVANCHA

12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41

SIEMPRE SALE

01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 44

POZO EXTRA

00 - 04 - 07 - 09 - 12 - 13 - 15 - 19 - 22 - 30 - 31 - 34 - 40 - 41 - 42

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, 1 GANADOR $1.022.188.233,15 (de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos)

TRADICIONAL 5 aciertos, 39 ganadores $913.818,46

TRADICIONAL 4 aciertos, 3.167 ganadores $3.375,96

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.165.911.131,95

SEGUNDA 5 aciertos, 51 ganadores $698.802,35

SEGUNDA 4 aciertos, 2.388 ganadores $4.477,25

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $500.000.000,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 15 ganadores $21.309.304,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 655 ganadores $198.473,28

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15