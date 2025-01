El pueblo histórico a una hora de Nueva York que tiene un premio único

Hope Junction Antiques cautiva a los amantes de lo vintage con su colección única. Los propietarios Charles y Lisa Iulo complementan las antigüedades con muebles artesanales y arte popular de creación propia. Cruzando la calle del antiguo molino, una casa de carruajes bicentenaria alberga Regal Town & Country Department Store, donde lo antiguo y lo contemporáneo conviven en perfecta armonía a pocas horas de Nueva York.

Las celebraciones estacionales realzan el atractivo del pueblo. La Feria Verde marca la llegada de la primavera con artesanías, food trucks y una venta de garaje que involucra a toda la comunidad de Hope. El verano trae consigo picnics comunitarios y torneos de pesca. Durante las fiestas navideñas, el tour nocturno de faroles moravos ilumina las construcciones históricas mientras actuaciones del nacimiento cobran vida en las calles mágicas.

El calendario festivo mantiene vivo el espíritu comunitario que caracterizó los orígenes del pueblo en Estados Unidos. Los residentes participan activamente en la organización de estos eventos que atraen visitantes de toda la región.

Diversión familiar y sabores locales

land-of-make-believe.jpg

El parque de diversiones Land of Make Believe se alzó con el título al mejor de Nueva Jersey según MSN.com, un logro notable considerando la presencia de Six Flags en el estado. Este parque, inaugurado en 1954 en una antigua granja lechera, mantiene su concepto original de entretenimiento familiar compartido.

Las atracciones clásicas como el tiovivo y la rueda de la fortuna deleitan a visitantes de todas las edades en el pueblo, mientras que un tren de la época de la Guerra Civil recorre el perímetro del parque de diversiones. Los más pequeños disfrutan del zoológico interactivo instalado en una granja y las presentaciones teatrales en el Castillo Imaginario. En días calurosos, el área acuática proporciona diversión refrescante con su río lento, toboganes y piscina para niños.

La gastronomía local tiene su propio encanto en Hope. El mercado y deli ofrece desayunos y brunch sustanciosos, mientras que la pizzería satisface los antojos con sus pizzas, submarinos y platos de pasta. Para una experiencia más refinada, el restaurante del Inn at Millrace Pond combina arquitectura colonial y decoración rústica que transporta a los comensales a otra época en este rincón de Nueva Jersey.

Los amantes del misterio pueden complementar su visita a este pueblo de Estados Unidos con una parada a 40 minutos al este, donde se encuentra el enigmático "puente fantasma" de Oak Ridge, añadiendo una pizca de intriga a la experiencia.