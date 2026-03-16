Jubilados ANSES: ¿Cuánto cobro en abril 2026? Montos con aumento, bonos y calendario de pagos confirmado

Es importante destacar que aquellos beneficiarios que perciban un haber superior a la mínima pero inferior al tope de $450.319,31, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra.

Escalas confirmadas DE anses: PUAM y Pensiones No Contributivas

El incremento del 2,90% a jubilados también impacta en otras prestaciones sociales de ANSES. Así quedan los montos para abril:

Jubilación Máxima: $2.559.188,81.

$2.559.188,81. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44 (con bono alcanza los $374.255,44 ).

$304.255,44 (con bono alcanza los ). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $266.223,52 (con bono suma $336.223,52 ).

$266.223,52 (con bono suma ). PNC para Madres de 7 hijos: $380.319,31 (con bono llega a $450.319,31).

jubilados, anses (4)

Calendario de pagos ANSES: Abril 2026

El cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados, se dividirá en abril de 2026 según la terminación del DNI y el monto del haber.

Jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

24 de abril DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

27 de abril DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

28 de abril DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

29 de abril DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Los beneficiarios pueden consultar su recibo de haberes a través de la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde ya figurará el detalle del aumento y el concepto del bono de refuerzo.