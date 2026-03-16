El escenario salarial para jubilados y pensionados en abril de 2026 ya se encuentra definido. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de febrero fue del 2,90%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este mismo porcentaje de aumento en los haberes de jubilados y pensionados, siguiendo la fórmula de movilidad vigente que ajusta los ingresos con dos meses de rezago.
Jubilados ANSES: ¿Cuánto cobro en abril 2026? Montos con aumento, bonos y calendario de pagos confirmado
ANSES oficializó el incremento para el cuarto mes del año. La jubilación mínima superará los $450.000 si se incluye el refuerzo económico. Conocé las fechas de cobro
Este ajuste mensual de ANSES busca que los adultos mayores no pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios, que en el primer bimestre del año ya acumula un alza del 5,9%.
¿Cuál es el monto de la jubilación mínima en abril 2026?
A partir del próximo mes, el haber mínimo legal de ANSES para jubilados se posicionará en $380.319,31. Sin embargo, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que se mantiene vigente para asistir a los sectores de menores ingresos. Sumando ambos conceptos, ningún jubilado cobrará menos de $450.319,31.
Es importante destacar que aquellos beneficiarios que perciban un haber superior a la mínima pero inferior al tope de $450.319,31, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar dicha cifra.
Escalas confirmadas DE anses: PUAM y Pensiones No Contributivas
El incremento del 2,90% a jubilados también impacta en otras prestaciones sociales de ANSES. Así quedan los montos para abril:
- Jubilación Máxima: $2.559.188,81.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44 (con bono alcanza los $374.255,44).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $266.223,52 (con bono suma $336.223,52).
- PNC para Madres de 7 hijos: $380.319,31 (con bono llega a $450.319,31).
Calendario de pagos ANSES: Abril 2026
El cronograma de pagos de ANSES para jubilados y pensionados, se dividirá en abril de 2026 según la terminación del DNI y el monto del haber.
Jubilados que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados con haberes superiores a la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Los beneficiarios pueden consultar su recibo de haberes a través de la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde ya figurará el detalle del aumento y el concepto del bono de refuerzo.