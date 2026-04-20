Con reajuste confirmado, este es nuevo monto de la AUH que pagará ANSES en mayo 2026

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Montos confirmados: ¿Cuánto se cobra "en mano"?

Aunque el monto total de la asignación es mayor, los titulares perciben el 80% de forma directa cada mes. Así quedan las cifras para mayo:

AUH (valor total): $141.286

$141.286 Monto neto (80% a cobrar): $113.028,80

Monto retenido (20%): $28.257,20

En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor total asciende a $460.045, lo que se traduce en un cobro mensual directo (80%) de $368.036.

Beneficios adicionales que se suman a la AUH en mayo 2026

Además del haber mensual, muchas familias podrán sumar otros refuerzos económicos que incrementan el ingreso final:

Tarjeta Alimentar: Los montos varían según la cantidad de hijos (desde los $52.250 para familias con un solo hijo).

Los montos varían según la cantidad de hijos (desde los $52.250 para familias con un solo hijo). Complemento Leche (Plan Mil Días): También se actualiza en mayo, alcanzando los $53.290 por cada niño en etapa de crecimiento.

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Calendario de pagos: ¿Cuándo cobro?

Como es habitual, el cronograma de ANSES para mayo se regirá por la terminación del DNI. El pago se acreditará de forma automática en la cuenta bancaria donde se percibe habitualmente la prestación. El calendario de pago quedará confirmado en los próximos días.