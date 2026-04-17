La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) oficializó el incremento para las asignaciones familiares que regirá a partir de mayo de 2026. El ajuste, basado en la fórmula de movilidad que toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, será del 3,38%.
AUH de ANSES: ¿Cuánto cobro en mayo con el aumento confirmado?
Tras el dato de inflación de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo. Conocé cuánto se acredita por cada menor y por hijo con discapacidad.
Este porcentaje impacta directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación por Embarazo (AUE), elevando el piso de ingresos para millones de familias en todo el país.
¿Cuál es el monto de la AUH en mayo de 2026?
Con la aplicación del nuevo índice, los montos brutos quedan de la siguiente manera:
- AUH (por cada hijo): $141.285,31
- AUH por Discapacidad: $460.044,10
Es importante recordar que la ANSES liquida mensualmente el 80% del monto total ($113.028,24 netos en el caso de la AUH estándar). El 20% restante se retiene y se acumula para ser entregado una vez al año tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación.
Complementos y otros beneficios de ANSES para AUH
Además del haber mensual, los titulares de la AUH pueden percibir montos adicionales según su situación:
- Tarjeta Alimentar: Se otorga de forma automática a familias con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Complemento Leche: Para familias con hijos de hasta 3 años, en el marco del Plan 1000 Días.
- Ayuda Escolar Anual: Para quienes ya hayan realizado el trámite correspondiente.
¿Cómo consultar mi fecha de cobro?
El calendario de pagos de mayo comenzará habitualmente en la segunda semana del mes, siguiendo la terminación del DNI. Para consultar el día exacto y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección "Hijas e hijos" > "Mis Asignaciones".
- Utilizar la app oficial de ANSES en el celular.