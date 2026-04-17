AUH de ANSES: ¿Cuánto cobro en mayo con el aumento confirmado?

AUH (por cada hijo): $141.285,31

$141.285,31 AUH por Discapacidad: $460.044,10

Es importante recordar que la ANSES liquida mensualmente el 80% del monto total ($113.028,24 netos en el caso de la AUH estándar). El 20% restante se retiene y se acumula para ser entregado una vez al año tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Complementos y otros beneficios de ANSES para AUH

Además del haber mensual, los titulares de la AUH pueden percibir montos adicionales según su situación:

Tarjeta Alimentar: Se otorga de forma automática a familias con hijos de hasta 17 años inclusive.

Se otorga de forma automática a familias con hijos de hasta 17 años inclusive. Complemento Leche: Para familias con hijos de hasta 3 años, en el marco del Plan 1000 Días.

Para familias con hijos de hasta 3 años, en el marco del Plan 1000 Días. Ayuda Escolar Anual: Para quienes ya hayan realizado el trámite correspondiente.

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¿Cómo consultar mi fecha de cobro?

El calendario de pagos de mayo comenzará habitualmente en la segunda semana del mes, siguiendo la terminación del DNI. Para consultar el día exacto y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden: