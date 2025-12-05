Becas Progresar: se actualizó la Certificación Negativa para saber si se cobra en diciembre 2025

Si en la Certificación Negativa aparece en rojo la frase "REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR" es porque se cobra en diciembre (lo correspondiente a noviembre). Entre 8 y 10 de diciembre se actualiza el calendario con la fecha de pago en la página de ANSES.

En diciembre se paga la cuota nueve de un total de 12.

Becas-Progresar-Certificacion-Negativa-de-ANSES La Certificación Negativa es un comprobante que emite la ANSES y sirve para acreditar que la persona no está recibiendo ningún aporte, prestación o beneficio de los mencionados por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el período consultado.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un documento emitido por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi, e informa si una persona está registrada en el sistema como beneficiaria de alguna prestación, en este caso el programa Becas Progresar.

Para realizar la consulta en la certificación negativa en Mi ANSES y saber si estás de alta para cobrar las Becas Progresar, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Anses y seleccionar la opción Certificación Negativa

y seleccionar la opción Certificación Negativa Elegir el período correspondiente al mes de junio, es decir del 06 al 06, ya que los pagos se realizan a mes vencido

Si la línea "Progresar" aparece resaltada en color rojo, significa que dieron de alta al estudiante y comenzará a cobrar la beca en mayo de 2025

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.