AUH ANSES: ¿Cuándo cobro la Asignación si mi DNI termina en 0 en abril de 2026?

Viernes 10 de abril de 2026.

A partir de esta fecha, los fondos estarán depositados en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta de débito. Recordá que no es necesario retirar la totalidad del dinero por ventanilla, ya que podés utilizarlo realizando compras directas con tu tarjeta.

¿Qué otros beneficios se cobran junto a la AUH?

Además del monto base de la asignación, los beneficiarios que cumplen con los requisitos de edad y situación familiar reciben montos complementarios en la misma fecha de cobro:

Tarjeta Alimentar: Se acredita de forma automática a familias con hijos de hasta 14 años (inclusive), personas con discapacidad y embarazadas a partir del tercer mes.

Se acredita de forma automática a familias con hijos de hasta 14 años (inclusive), personas con discapacidad y embarazadas a partir del tercer mes. Complemento Leche: Para quienes tienen hijos en edad de crecimiento (Plan 1000 Días).

Para quienes tienen hijos en edad de crecimiento (Plan 1000 Días). Retención del 20%: Recordá que mensualmente se deposita el 80% del valor total; el resto se acumula y se liquida tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal el año siguiente.

anses, auh, aue

Calendario completo de AUH: abril 2026

Si bien el viernes 10 de abril cobran los documentos finalizados en 0, el cronograma continuará las dos próximas semanas de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

viernes 10 de abril DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

lunes 13 de abril DNI terminado en 2: martes 14 de abril

martes 14 de abril DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

miércoles 15 de abril DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

jueves 16 de abril DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

viernes 17 de abril DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

lunes 20 de abril DNI terminado en 7: martes 21 de abril

martes 21 de abril DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

miércoles 22 de abril DNI terminado en 9: jueves 23 de abril