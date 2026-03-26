ANSES subirá las asignaciones de pago único para nacimiento, matrimonio y adopción

Para abril de 2026, la ANSES ha confirmado un aumento del 2,9% para las distintas asignaciones y prestaciones. Este incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, siguiendo el esquema de actualización mensual por inflación (Decreto 274/24).

ANSES Asignaciones de pago unico.jpg Las Asignaciones de Pago Único (APU) son beneficios económicos otorgados por la ANSES en un pago único y no mensual, para acompañar a las familias en momentos de cambio familiar relevantes como el nacimiento, adopción o matrimonio

ANSES: montos de las Asignaciones de Pago Único

El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.