ANSES subirá las asignaciones de pago único para nacimiento, matrimonio y adopción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le aplicará a las Asignaciones de Pago Único (APU) para nacimiento, matrimonio y adopción un nuevo aumento en abril de 2026. Para cobrar este bono los interesados deben cumplir una serie de requisitos.
Para abril de 2026, la ANSES ha confirmado un aumento del 2,9% para las distintas asignaciones y prestaciones. Este incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, siguiendo el esquema de actualización mensual por inflación (Decreto 274/24).
ANSES: montos de las Asignaciones de Pago Único
El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.
Con el aumento del 2,9%, según detalla ANSES, el monto final a cobrar en abril por las Asignaciones de Pago Único es el siguiente:
- Asignación por Nacimiento: $79.660
- Asignación por Matrimonio: $119.275
- Asignación por Adopción: $476.268
ANSES explica que para cobrar este bono único el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $5.603.101 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar el $2.801.551.
ANSES: requisitos para cobrar las Asignaciones de Pago Único
Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción:
Les corresponde a:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Trabajadores por temporada
- Trabajadores rurales
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Los requisitos son:
- En el caso de nacimiento, el niño debe tener entre 2 meses y 2 años.
- En el caso de adopción, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de dictada la sentencia.
- En el caso de Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, haber tenido derecho al cobro a alguna de esas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción.
Documentación:
- DNI de las madres y/o padres.
- DNI del hijo.
- Partida de nacimiento del hijo.
- Sentencia de adopción.
Asignación Familiar por Matrimonio
Les corresponde a:
- Trabajadores registrados (SUAF).
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores de temporada.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Los requisitos son:
- El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.
- Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento.
En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.
Documentación:
- DNI de ambos.
- Partida o acta de matrimonio