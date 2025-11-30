ANSES: quiénes cobran esta semana del 1 al 5 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará en la primera semana del mes con los depósitos del calendario de pagos de diciembre de 2025 y continuará con los que restan abonar de noviembre. ¿Quiénes cobran del lunes 1 al viernes 5?
ANSES comenzará a pagarles a los beneficiarios de la ayuda económica correspondiente al programa Desempleo Plan 2 (a cobrar el mes de noviembre).
Y, por otro lado, hasta el 10 inclusive se terminarán de realizar los depósitos de aquellos titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que son del mes anterior también.
Quiénes cobran esta semana del 1 al 5 de diciembre según ANSES
Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de la ayuda económica Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI, correspondiente al pago de noviembre.
Además, siguen recibiendo sus montos los titulares de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas que vienen del calendario del mes pasado.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 para esta semana
Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en diciembre 2025 (mes a cobrar noviembre)
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2025
Pagos pendientes de noviembre 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025