ANSES: quiénes cobran esta semana del 1 al 5 de diciembre

anses (14) ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Quiénes cobran esta semana del 1 al 5 de diciembre según ANSES

Según el calendario de pagos de diciembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de la ayuda económica Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI, correspondiente al pago de noviembre.

Además, siguen recibiendo sus montos los titulares de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas que vienen del calendario del mes pasado.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 para esta semana

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en diciembre 2025 (mes a cobrar noviembre)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2025

Pagos pendientes de noviembre 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas