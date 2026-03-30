ANSES pagará estos montos de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026

La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años inclusive.

ANSES-confirman-fechas-de-pago-de-Tarjeta-Alimentar-en-junio-2024-3.jpg La Tarjeta Alimentar (oficialmente Prestación Alimentar) es un instrumento del Estado argentino para asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en abril de 2026:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El objetivo que tiene la entrega de la Tarjeta Alimentar de ANSES, que actualmente es recibida por 2,3 millones de personas, es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para todos los beneficiarios.

ANSES: fechas de pago para abril 2026

ANSES: fechas de pago de AUH para abril 2026

Documentos terminados en 0, a partir del viernes 10 de abril de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del lunes 13 de abril de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del martes 14 de abril de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del jueves 16 de abril de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del viernes 17 de abril de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del lunes 20 de abril de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del martes 21 de abril de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del jueves 23 de abril de 2026.

ANSES: fechas de pago de AUE para abril 2026

Documentos terminados en 0, a partir del lunes 13 de abril de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del martes 14 de abril de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del jueves 16 de abril de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del viernes 17 de abril de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del lunes 20 de abril de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del martes 21 de abril de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del jueves 23 de abril de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del viernes 24 de abril de 2026.

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para abril 2026