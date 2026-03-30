ANSES pagará estos montos de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026

El Ministerio de Capital Humano no no anunció aumento para la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, para abril de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) seguirá abonando por esta ayuda económica los mismos valores vigentes desde mayo de 2024.
ANSES confirmó el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar para el cuarto mes del año y los beneficiarios de este bono extra van a cobrar el mismo día que reciben su correspondiente asignación o pensión.
ANSES: montos de la Tarjeta Alimentar para abril de 2026
Si bien el el Decreto 421/2025 refuerza el compromiso de mantener la Tarjeta Alimentar alineada con la canasta básica, esto no implica una suba inmediata en los montos que le paga ANSES a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas para Madre de 7 hijos (PNC).
La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Este bono aumenta por cantidad de hijos, y contempla a niños de entre 3 meses de edad y 17 años inclusive.
ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en abril de 2026:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
El objetivo que tiene la entrega de la Tarjeta Alimentar de ANSES, que actualmente es recibida por 2,3 millones de personas, es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para todos los beneficiarios.
ANSES: fechas de pago para abril 2026
ANSES: fechas de pago de AUH para abril 2026
- Documentos terminados en 0, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del martes 14 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del jueves 16 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del viernes 17 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del lunes 20 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del martes 21 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del jueves 23 de abril de 2026.
ANSES: fechas de pago de AUE para abril 2026
- Documentos terminados en 0, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del martes 14 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del jueves 16 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del viernes 17 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del lunes 20 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del martes 21 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del jueves 23 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del viernes 24 de abril de 2026.
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para abril 2026
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 14 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.