ANSES dio a conocer las posibles fechas de pago de AUH y el nuevo monto para febrero

Febrero comienza a asomarse en el horizonte, mientras ANSES le va poniendo punto final a los pagos correspondientes a enero de cada una de las prestaciones que maneja. Los beneficiarios de AUH recibieron un adelanto exclusivo sobre el calendario en el que se regirá la acreditación de haberes, sumado a la oficialización del nuevo monto de su mensualidad.
ANSES se anticipa a las complicaciones, sabiendo que febrero viene de la mano de dos feriados, es por eso que prepara un calendario contemplando este cambio importante, especialmente para AUH. Lo que si ya es un hecho, es que este grupo tendrá el aumento más alto de los últimos 8 meses, cobrando además, la Tarjeta Alimentar.
ANSES: cuánto cobrará AUH en febrero con el nuevo aumento confirmado
Los últimos aumentos de ANSES para cada uno de sus beneficiarios han venido en alza desde el mes de julio del 2025. Estos han sido:
- Julio: 1,5%
- Agosto: 1,6%
- Septiembre: 1,9%
- Octubre: 1,8%
- Noviembre: 2,1%
- Diciembre: 2,3%
El INDEC informó el nuevo porcentaje de inflación del gobierno nacional, y a partir de ello, ANSES conoció el número del que será el nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en el mes de febrero. Lo positivo es que continúa con la racha de aumentos en alza para los beneficiarios.
Se confirmó que el nuevo porcentaje de inflación es del 2,8% y en febrero, ANSES no solamente le pagará a los beneficiarios de AUH sus haberes, sino que lo reforzará con la famosa Tarjeta Alimentar. El refuerzo varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene la persona que recibe la asignación social.
Teniendo en cuenta el nuevo aumento, ANSES pagará los siguientes montos a AUH:
- AUH: $125.529,58
- AUH con discapacidad: $408.697,46
El monto para febrero de la Tarjeta Alimentar será de:
- Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
- Familias con 2 hijos: $81.936
- Familias con 3 o más hijos: $108.062
ANSES anunció cambios en el pago para AUH
Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de febrero para jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones sociales deben esperar a inicios del mes para saber las fechas que les toca. De igual manera, las fechas para los adultos mayores permiten conocer una tendencia para lo que viene.
Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.
Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.