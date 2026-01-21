ANSES dio a conocer las posibles fechas de pago de AUH y el nuevo monto para febrero

Julio: 1,5%

Agosto: 1,6%

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 2,1%

Diciembre: 2,3%

El INDEC informó el nuevo porcentaje de inflación del gobierno nacional, y a partir de ello, ANSES conoció el número del que será el nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales en el mes de febrero. Lo positivo es que continúa con la racha de aumentos en alza para los beneficiarios.

Se confirmó que el nuevo porcentaje de inflación es del 2,8% y en febrero, ANSES no solamente le pagará a los beneficiarios de AUH sus haberes, sino que lo reforzará con la famosa Tarjeta Alimentar. El refuerzo varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene la persona que recibe la asignación social.

ANSES, AUH

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, ANSES pagará los siguientes montos a AUH:

AUH: $125.529,58

AUH con discapacidad: $408.697,46

El monto para febrero de la Tarjeta Alimentar será de:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

ANSES anunció cambios en el pago para AUH

Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de febrero para jubilados y pensionados, mientras que las asignaciones sociales deben esperar a inicios del mes para saber las fechas que les toca. De igual manera, las fechas para los adultos mayores permiten conocer una tendencia para lo que viene.

ANSES bono AUH y SUAF

Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.

Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes: