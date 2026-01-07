ANSES anunció la peor noticia del año sobre la Tarjeta Alimentar

Las serían las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en enero son las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en el 2026

Las novedades más importantes de ANSES en relación con los beneficiarios de AUH, estaban relacionados con el pago del nuevo aumento para enero y la confirmación de las fechas de sus haberes y la Tarjeta Alimentar.

Todos los meses este grupo de beneficiarios de ANSES ven reforzado sus haberes con la Tarjeta Alimentar, bono que busca asistir en la compra de alimentos básicos para los hijos de los titulares de AUH. Este bono incrementa de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene, y los contempla desde los 3 meses a los 17 años inclusive.

La novedad del 2026 de ANSES sobre la Tarjeta Alimentar es que este bono no recibirá ningún aumento en su valor en todo el año, algo que no ocurre desde el 2024, cuando recibió la última actualización.

Es por eso mismo que el valor que tendrá la Tarjeta Alimentar durante todo el 2026 será el siguiente: