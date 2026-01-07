ANSES anunció la peor noticia del año sobre la Tarjeta Alimentar

ANSES está próxima a comenzar con el pago de haberes de básicamente cada una de las prestaciones sociales, iniciando la acreditación el 9 de enero. No todas las novedades son positivas para los beneficiarios, y el organismo nacional dio la primera noticia negativa en relación con el pago y monto a pagar por la Tarjeta Alimentar a lo largo de todo el año.
La Tarjeta Alimentar es un bono que los titulares de AUH reciben de manera mensual, y que permite que estos refuercen sus haberes con un monto que aumenta con base en la cantidad de hijos del beneficiario. ANSES anunció la continuidad del refuerzo en el 2026, pero con ello reveló que no se prevé un incremento en el monto durante todo el año, estirando la racha negativa de la falta de actualización.
ANSES: estas son las fechas de pago de la Tarjeta Alimentar en enero del 2026
El calendario de pago de ANSES fue anunciado oficialmente para el mes de enero. Aquellos que son titulares de la Asignación Universal por Hijo no solo cobran sus haberes con aumento en enero, sino también recibirán la Tarjeta Alimentar.
Las serían las fechas elegidas por ANSES para el pago de AUH y de la Tarjeta Alimentar en enero son las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento en el 2026
Las novedades más importantes de ANSES en relación con los beneficiarios de AUH, estaban relacionados con el pago del nuevo aumento para enero y la confirmación de las fechas de sus haberes y la Tarjeta Alimentar.
Todos los meses este grupo de beneficiarios de ANSES ven reforzado sus haberes con la Tarjeta Alimentar, bono que busca asistir en la compra de alimentos básicos para los hijos de los titulares de AUH. Este bono incrementa de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene, y los contempla desde los 3 meses a los 17 años inclusive.
La novedad del 2026 de ANSES sobre la Tarjeta Alimentar es que este bono no recibirá ningún aumento en su valor en todo el año, algo que no ocurre desde el 2024, cuando recibió la última actualización.
Es por eso mismo que el valor que tendrá la Tarjeta Alimentar durante todo el 2026 será el siguiente:
- Hogares con un hijo: $52.250
- Hogares con dos hijos: $81.936
- Hogares con tres o más hijos: $108.062