Por la Ley de Glaciares, Diputados oficializó el llamado a audiencia pública

Cómo se hará la reforma y la audiencia pública

Las audiencias públicas se desarrollarán durante 9 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 19. La primera jornada, el 25 de marzo, será presencial y se realizará en la Sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados. La segunda, prevista para el 26 de marzo, se efectuará en modalidad virtual para que otros expositores puedan participar.

De acuerdo con el cronograma difundido por la Cámara de Diputados, cada orador tendrá un tiempo máximo de cinco minutos para presentar su exposición.

Podrán participar especialistas, representantes de sectores productivos, organizaciones y otras entidades interesadas en el debate sobre el alcance de la reforma a la Ley de Glaciares.

Quienes deseen intervenir deberán inscribirse, en forma presencial, hasta el viernes 20 de marzo a las 16. O bien a través de un formulario que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

Además, los interesados podrán presentar documentos por escrito de hasta diez carillas, ya sea en forma presencial o mediante correo electrónico a la comisión correspondiente.

Mendoza avaló en su momento la sanción de la Ley de Glaciares y no se sumará al reclamo de sus vecinas. El diputado mendocino Martín Aveiro criticó la posible sanción de la ley de Glaciares.

Las críticas del diputado mendocino Martín Aveiro

En paralelo al inicio del tratamiento del proyecto en comisiones, Martín Aveiro cuestionó la iniciativa y planteó su preocupación por el impacto que podría tener en el futuro de los glaciares.

“El agua no se debe negociar”, sostuvo el legislador mendocino, al advertir que los glaciares constituyen una de las principales reservas de agua dulce y cumplen un rol clave para el abastecimiento y la producción en las provincias cordilleranas. Sin embargo, el proyecto ya fue aprobado en el Senado y va rumbo a su sanción definitiva.

Aveiro también señaló que el debate sobre la reforma no debería limitarse a una discusión técnica. En su opinión, el tema pone en juego decisiones de largo plazo sobre los recursos naturales.

El diputado sostuvo, además, que priorizar un modelo basado exclusivamente en la explotación de recursos naturales por sobre la protección ambiental podría modificar el equilibrio de los oasis productivos y el desarrollo de las economías regionales.

Mientras avanza el debate en el Congreso, la discusión sobre la reforma a la Ley de Glaciares suma posiciones diversas entre dirigentes políticos, especialistas y sectores vinculados a la actividad productiva en las provincias cordilleranas.