Zamarbide habó de una "estafa electoral" a los jubilados

Para ganar las elecciones prometieron que los jubilados iban a cobrar un 20% más e inmediatamente que asumieron mandaron la mal llamada ley de Solidaridad Social y bajaron las jubilaciones. Los gobiernos en democracia tienen que tener una doble legitimidad: de origen, ser electos por el voto popular, y de ejercicio, que la ciudadanía acompañe al gobierno en las medidas que toma. Y eso es lo que ustedes están dilapidando. Porque prometieron cosas que no pueden o no quieren cumplir.

"Previo a las PASO de 2019, una jubilación mínima equivalía a 62 kilos de asado. Hoy, equivale a 31 kilos de asado. O sea, el gobierno que venía a llenar las heladeras generó una pérdida de poder adquisitivo para este producto, de la mitad. Estas son las consecuencias del populismo en el mediano plazo: pérdida del poder adquisitivo y empobrecimiento de la población", agregó.

"Y esta reducción de jubilaciones, esta verdadera estafa electoral hacia los adultos mayores la hacen sin ponerse colorados, sin nadie llorando en cámara, sin piedras y con los sindicatos callados. En un contexto de recesión económica atroz generada por la cuarentena, no por la pandemia", sumó.

Una diputada del oficialismo dijo hoy que es un día histórico, refiriéndose a las vacunas. Y sí, tiene razón. Es un día histórico porque es el día en el que al populismo se le cae la careta y ajusta jubilaciones