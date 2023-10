Ya llegaron desde Chile más de 12.000 personas y el paso Cristo Redentor cierra este sábado

Daniel Galdeano, coordinador del paso Cristo Redentor, consideró que las más de 12.000 personas que ingresaron en las últimas horas desde Chile a Mendoza "evidentemente no se informaron o no han tomado los recaudos necesarios" frente al fuerte viento Zonda pronosticado para este fin de semana. Las autoridades confirmaron que el tránsito se cerrará desde este viernes a las 22 y el sábado ya no se podrá cruzar.