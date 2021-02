Víctor Ibáñez: "En la reforma de la Constitución la unicameralidad no se negocia"

Como constitucionalista y hombre de la política, Ibáñez sabe que se necesitan de los dos tercios del total de los legisladores de cada cámara para que ese proyecto avance, y que eso obliga al oficialismo a negociar algunos puntos con la oposición, pero pone límites a ese toma y daca en el debate legislativo.

"Nosotros apuntamos como eje clave a que haya una representación territorial igual de todos los departamentos en la Legislatura, no puede ser que hayan departamentos que no tengan ni un legislador, pero no en cualquier sistema, sino en un sistema unicameral, que es central y que implica el ahorro del gasto político, eso no se negocia, no está en debate. No es que el ahorro se da recortando asesores, como se dice por ahí, no es lo mismo tener 86 legisladores o 38", rescató el funcionario de Suarez.

En esa defensa del proyecto de Suarez, el funcionario refutó también las últimas críticas provenientes del Partido Demócrata que aseguraban que los sistemas unicamerales generaban un crecimiento del Poder Ejecutivo, porque implican menor representación: "si fuese así no existirían 15 provincias con sistemas unicamerales, y otros tantos países con el mismo sistema. La representación no se determina con más o menos cámaras, eso viene dado con una verdadera representación territorial", retrucó.

Cuando se refiere a la reducción del gasto político y a mejorar la representatividad política, el ministro trae a la mesa que ese proyecto también excluye que haya reelección del gobernador -tal y como está ahora-, y a la vez prohíbe la reelección indefinida para diputados, senadores y concejales. "Además de eliminar las elecciones intermedias, lo que hace a otra reducción del gasto", justificó Ibáñez.