Víctor Fayad versión 2.0: "La verdad es que me cuesta definir qué es un político"

Victor Fayad (6).jpg Lejos del político visceral, como era su padre, Víctor Fayad se declara más cercano al trabajo profesional y planificado en la gestión pública, que a la política partidista y electoralista. Foto: Martín Pravata

Gestión hasta en cuestiones domésticas

Como carta de presentación del funcionario bastan dos gestos al momento de hacer la presente nota: al llegar a la cita, en la oficina de la Dirección de Inversión Pública, lo estaba esperando Miguelito, el lustrabotas que trabaja en Casa de Gobierno. Mientras dialogaba, el trabajador lustró sus zapatos, que estaban impecables, y al finalizar el servicio el Peque le preguntó si era el mismo valor. Cuando se fue Miguelito, Fayad comentó que durante la pandemia, al no poder trabajar el lustrabotas, con otros funcionarios crearon un sistema de compra adelantada y le depositaron en Mercado Pago una serie de pagos a cuenta.

"Ya se me acabó el crédito que tenía", dijo Víctor, y de inmediato le envió con el celular los $300 pesos de honorarios. Con una sonrisa en el rostro sumó: "Así lo ayudamos a Miguelito, pero también congelamos precios...".

El otro gesto fue que al charlar sobre el equipo que usó el reportero gráfico que lo retrató, le aconsejó que podía gestionar el apoyo del Programa Mendoza Activa para conseguir un recambio o futura compra de una nueva cámara. Un funcionario comprometido y que gestiona las 24 horas.

Portación de nombre y apellido

Dentro de la charla era casi obligatorio hablar de Víctor Fayad padre y preguntar si le pesaba o ayudaba la "portación de apellido" -y nombre, en su caso-, a lo que respondió: "En términos prácticos, me ayuda y muchísimo. La verdad es que corro con la ventaja de que en muchos casos no necesito ni presentarme, ya que todos me asocian con mi viejo. Esto también me sube muchísimo la vara, porque tratar de ponerme a esa altura implica mucho trabajo y mucha responsabilidad", aclaró el actual subsecretario de Finanzas de la Provincia.

Fayad reemplazará en breve a Lisandro Nieri como titular de Hacienda. Es que Nieri se va de diputado nacional al Congreso.

Respecto a si él se siente como un político de raza, como su padre, Fayad confesó: "La verdad es que me cuesta definir qué es un político. Mi viejo dedicó su vida, hasta el final de sus días, a la política, al servicio público, desde distintos lugares, distintas responsabilidades". Luego agregó: "Hoy en muy difícil convencer a un joven y gente de mi generación para que se dedique a esto. Yo por suerte tengo varios amigos que se dedican también, y en buena hora, porque tienen otra cabeza, tienen otra formación, otra sensibilidad, y lo que sí, que es transversal a todos los jóvenes que estamos en la gestión (pública), es que por ahí lo técnico o lo ejecutivo tiene mucha más relevancia que el debate en el ámbito de las ideas, que en otra época era súper importante, pero el contexto era otro. Hoy la gente espera resultados", resaltó el esposo de Valeria y papá de una nena de cuatro años y un nene de dos.

Victor Fayad (12).jpg El Peque Fayad seguirá la línea de trabajo de sus predecesores en la gestión radical en el gobierno de la Provincia. Foto: Martín Pravata

Consultado sobre si en su hogar paterno se debatía o hablaba de política, aclaró: "En mi casa no se hablaba de política. Pero fuera de casa, cuando lo iba a acompañar a mi viejo a un café, o a cenar con los amigos, ahí sí. Pero había un acuerdo tácito de no hablar de política en casa. También (el hogar) era un espacio para despejar la cabeza. Estás todo el día con el mismo tema, y llegás a tu casa y seguís, es mucho, y al margen de que mi viejo era un apasionado, trataba de separar las cosas", dijo el licenciado en Economía recibido en la UNCuyo y que realizó una maestría en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella.

"Por eso, si me preguntan si me siento parte de la política partidaria, pues es lo que menos me seduce de la función pública. Trabajar en el Estado, interactuar con los distintos actores sociales, políticos, cooperar, hacer alianzas, eso sí me entusiasma" "Por eso, si me preguntan si me siento parte de la política, política partidaria es lo que menos me seduce de la función pública. Trabajar en el Estado, interactuar con los distintos actores sociales, actores políticos, cooperar, hacer alianzas, eso sí me entusiasma"

Sobre su trabajo, con más impronta técnica, argumentó: "Este es el trabajo que se ve más en el día a día. Por ahí, la política más partidaria o electoralista es el trabajo que se ve más enfocado en una elección. La construcción de lo que termina en ese proceso es la labor diaria de la gente que se dedica a trabajar.

Al ser requerido sobre donde se imaginaba de aquí a 10 años, respondió: "A mí la gestión pública me gusta, el trabajo en el Estado, también, pero siempre es bueno tener un poco de cada cosa, creo que se aprende mucho balanceando la actividad pública con la actividad privada. La realidad es que tengo ahora dos años muy “entretenidos” (risas) y desafiantes por delante, y que también me van a hacer decidir qué camino tomar".

Victor Fayad (14).jpg Víctor es un joven dirigente radical, doctorado en Economía, casado y con dos pequeños hijos. Foto: Martín Pravata

Seguir un rumbo de gestión

Sobre las expectativas para su nueva función en Hacienda, y si tiene que hacer cambios, señaló: “No. Los objetivos vas a ser los mismos, pero, primero porque ya se han transformado en un eje de gestión. No podemos dar ni un paso atrás en el camino que ya venimos transitando, porque a la larga, lo que la gente espera de una gestión sea previsible, que no haya sorpresas, que no haya sobresaltos, y cuando uno sucesivamente viene, con el correr de los años, mostrando que el gasto corriente viene bajando, al igual que la presión tributaria, las cuentas están equilibradas, y que la provincia está ordenada en términos fiscales, la verdad es que no hay nada más ventajoso que seguir por ese camino y seguir ratificando que este es el rumbo", dijo, para agregar: "Por suerte la gente ya lo ha naturalizado, pero nunca hay que olvidarse cómo estaba esta provincia antes, porque nunca se está muy lejos de volver atrás. Deshacer un trabajo es mucho más fácil que hacerlo".

También se le consultó a Fayad si se imagina con un cargo a nivel nacional en el futuro: "Esto es como cuando uno está en casa, y sale a la vereda y dice: ¿Por qué no arreglan esto? -O está lidiando con algún servicio público, y se pregunta ¿Por qué no hacen esto así? Y ahí uno ve que tiene la oportunidad. Lo mismo pasa con Nación, uno se pregunta si es tan difícil tomar las decisiones que todo el mundo sabe que hay que tomar. Por supuesto que son decisiones complicadas. Pero es inquietante ver como algo que es tan evidente y un camino tan claro marcado hacia donde hay que ir, cuáles son las cosas que funcionan, por cómo ha sido Argentina cuando el Estado ha funcionaron bien, y como han sido países no tan distintos al nuestro, sumando cuáles son las cosas que hay que hacer, para dejar de “inventar la rueda” tantas veces", indicó para finalizar.