Los cambios se deben a que Chile ingresó en Alerta Nivel 1, que "asume un escenario de transmisión comunitaria de las variantes ya conocidas y controladas". Las modificaciones entran en vigencia este jueves 14 de abril, coincidiendo con el Jueves Santo.

"En esta alerta no hay restricción para los viajes que entran o salen del país y la homologación de vacunas para los viajeros será voluntaria", señalaron autoridades chilenas. "Así mismo el testeo previo al viaje es solo recomendado pero al llegar a Chile podrán ser testeados de forma aleatoria".

Qué se exige para entrar a Chile

La página oficial del ministerio de Salud indica además que "todos los pasajeros (incluido los menores) deberán portar su Pasaporte Sanitario o C19", es decir la declaración jurada de viajeros que se completa de forma electrónica y hasta 48 horas antes del viaje, y en el caso de los no residentes, deberán tener también un seguro de salud que cubra Covid 19.

Homologación de vacunas: por las nuevas medidas, la validación será optativa pero, aquel que no la tenga, no podrá acceder a su Pase de Movilidad, lo que implicará que no podrá participar o ingresar a lugares en los que se solicite.

paso a chile cristo redentor.jpg Se flexibilizaron los requisitos para entrar a Chile. Entrarán en vigencia este jueves 14 de abril.

Qué pasará si el PCR da positivo

Si hubiese un caso confirmado de Covid, el paciente será aislado y sus contactos serán seguidos por el ministerio de Salud.