Venta de las acciones de IMPSA: Fayad fue a la Legislatura para explicar cómo se hará

IMPSA1.jpg El gobierno mendocino tiene el 21,4% de las acciones de IMPSA y espera la oferta de la firma estadounidense ARC Energy, para definir la venta de esas acciones.

"Esa oferta (por la de ARC Energy) no va a ser la única que vamos a analizar. Este proceso está abierto para todos los potenciales interesados y la primera servirá de parámetro, pero el objetivo nuestro de la provincia en su rol de accionista es tratar de conseguir una contraparte que presente el mejor plan de negocio y la mayor magnitud de capitalización de IMPSA", fue una de las primeras aclaraciones que lanzó Fayad.

El ministro de Cornejo también respondió a uno de los mayores interrogantes que se abre con esta potencial venta ¿qué va a pasar con el dinero que obtenga el Gobierno por desprenderse de esas acciones?

"La prioridad es capitalizar a la empresa y no recibir como accionistas un precio por la venta de las acciones", adelantó Fayad y recordó que para adquirir el 21,4% de las acciones el Estado mendocino no puso fondos propios, sino que el dinero provino de un aporte que en aquel 2021 hizo íntegramente la Nación, a través de aportes no reembolsables.

"La verdadera prioridad es que cada peso que tenga para invertir algún interesado en la compañía, lo haga para capitalizar a la empresa y no para pagarle al accionista", ratificó.

Hay que recordar que como la adquisición de las acciones de IMPSA en el 2021 fue aprobada por la Legislatura, ahora para la venta Cornejo necesita de la misma aprobación.

Cómo sigue la negociación de la venta de acciones

Ahora con la aprobación de ambos gobiernos para prorrogar el plazo de presentación de oferta de la empresa ARC Energy, el proceso deberá esperar hasta el 15 de septiembre para conocer los detalles de esa oferta.

Más tarde, en el Gobierno abrirán el juego para que aparezcan otras propuestas ya que días atrás sobrevoló la idea de que habrían aparecido dos potenciales interesados. De ellos sólo se sabe que se trata de una firma chilena, subsidiaria de una empresa española, y otra china, cuyos directivos habrían visitado la empresa recientemente en medio de la comitiva china que estuvo en Mendoza a fines de junio.

"La idea del Gobierno es ampliarse a la mayor cantidad de propuestas posibles y elegir en función de los planes de negocios que presenten", acotó Fayad.