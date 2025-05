Venció un plazo electoral y Cornejo gana tiempo antes de definir si unifica o no las elecciones

Es que este 18 de mayo son las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esa experiencia podría ser un termómetro de qué resultado le da al PRO haber separado las elecciones legislativas y enfrentar a La Libertad Avanza que encarna el presidente Javier Milei.

Los radicales mendocinos no lo dicen abiertamente, pero están siguiendo de cerca cada instancia de esa elección para ver cómo sale parado el oficialismo de ese enfrentamiento clave.

"La moneda está en el aire, hay que ver como cae", repiten una y otra vez algunos integrantes de la mesa chica de Cornejo, que aún no dan definiciones del camino que podrá tomar el gobernador mendocino.

Las fechas del calendario electoral con el que todos especulan

A Alfredo Cornejo todavía le quedan un par de meses para ratificar si los mendocinos votaremos junto con la Nación para elegir a los diputados nacionales el 26 de octubre. Para eso tiene tiempo hasta el 18 de julio.

Lo que exige la ley es que si la elecciones provinciales se hicieran el mismo 26 de octubre, las PASO provinciales deberían concretarse el 3 de agosto y por tanto debieran haber sido convocadas 90 días antes, es decir este lunes 5 de mayo, lo que efectivamente no ocurrió.

Sin embargo, el hecho de que el gobernador no haya convocado a esas PASO este lunes no significa que no las vaya a hacer, puede que como se dijo ya esté pensando en mantener las elecciones desdobladas, entonces esos comicios serían el 1 de febrero de 2026 y las elecciones generales provinciales se concretarían el 12 de abril de 2026.