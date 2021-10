En Mendoza, a pesar del anuncio, se decidió esperar a que el decreto fuese publicado en el Boletín Oficial, hecho que sucedió finalmente este viernes.

Con la publicación del decreto en mano, el gobernador tuvo una reunión con sus principales funcionarios de Salud y de Gobierno y allí se decidió acompañar la medida de la Nación y adherir a la decisión de que el uso del barbijo deje de ser obligatorio al aire libre.

"Nosotros vamos a acatar", explicó el gobernador Rodolfo Suarez, pero sugirió que se siga utilizando en la medida en la que se pueda.

Igualmente, el decreto de la Nación también establece que se debe seguir respetando la distancia de dos metros entre cada persona y que en espacios cerrados, el uso del barbijo es obligatorio.

Discotecas

Suarez también confirmó que se acatará el decreto en lo que tiene que ver con las discotecas.

"Vamos a acatar. Vamos a habilitar los lugares al 50% de su capacidad y en los términos que dice el DNU", señaló Suarez.

El gobernador también manifestó que el resto de los eventos que menciona el decreto ya están regulados en la provincia y funcionando.

Godoy Cruz.jpg

Viajes

Con respecto a los viajes de jubilados y egresados, Suarez manifestó que esto lo regula la Nación y a las provincias les toca aplicar los protocolos.

Partidos

"Se sacan normas difíciles de aplicar", manifestó Suarez sobre los controles que se ordenan para los aprtidos de fútbol.

"Estamos en plena conversación para ver cómo llevamos adelante estos controles", adujo el Gobernador sobre lo que dice el decreto para los partidos de fútbol

Entre lo que se deberá controlar antes del ingreso a las canchas, figura lo siguiente:

Todos los asistentes deberán presentar DNI y entrada. Deberán tramitar el permiso de circulación para asistir a eventos masivos.

Los mayores de 18 años deben tener al menos una dosis de cualquier vacuna contra el coronavirus. Los menores de edad quedan exceptuados del requisito.

Las personas o grupos deberán respetar el distanciamiento físico.

Una vez ubicados en los lugares asignados, se solicitará a las personas que minimicen las instancias de desplazamiento, quedando supeditadas al ingreso a los sanitarios, como también para el ingreso y egreso del estadio.

El incumplimiento de las medidas de prevención y la persistencia del mismo ante la advertencia de personal de control y seguridad podrá ser plausible de sanción (retiro del estadio).

"Nosotros apelamos a la conciencia individual pero estas reglamentaciones no tienen sentido. Es como cuando dicen que vamos a hbilitar el turismo pero vamos a exigir una cuarentena de siete días, no va a venir nadie así", explicó Suarez, aunque añadió que él no tiene competencia para regluar ya que s una normativa nacional.

"La normativa debe ser simple, que se pueda cumplir sino se pierde la confianza y la credibilidad", explicó el mandatario mendocino.