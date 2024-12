Una psicóloga fue echada del Gobierno por pedir licencia, viajar al exterior y no volver

Ante el desinterés y las irregularidades, el proceso continuó hasta que en septiembre de este año, Alfredo Cornejo y Rodolfo Montero la echaron.

Alfredo Cornejo y Rodolfo Montero.jpg Rodolfo Montero y Alfredo Cornejo firmaron la cesantía de una psicóloga del Ministerio de Salud.

Rodolfo Montero la echó después de 5 años de sumario

Según reza el decreto N° 1.850 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el sumario se inició en 2019 y culminó a fines de septiembre de este año con la firma de la cesantía.

El Ministerio de Salud instruyó las actuaciones porque la psicóloga no retomó sus funciones después de haberse pedido una licencia extraordinaria sin goce de sueldo.

Según el expediente, la mujer pidió licencia por seis meses a contar desde el 3 de agosto de 2018, aún durante la anterior gestión de Alfredo Cornejo.

El 3 de febrero de 2019, cuando debía reincorporarse no asistió a su lugar de trabajo ni volvió a concurrir a la Dirección de Discapacidad y, además, informó que no podría hacerlo porque estaba fuera del país y su regreso no sería antes del 23 o 24 de ese mes.

Teniendo en cuenta la gravedad de la falta, y que la situación estaba debidamente probada, además de que la mujer no se defendió durante el proceso, finalmente la Junta de Disciplina Provincial y la instrucción sumarial coincidieron en que correspondía la sanción de cesantía.