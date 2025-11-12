Una jugada del radicalismo puso al PJ en jaque para negociar el Presupuesto 2026

Peti Lombardi en la cámara de diputados.JPG El radicalismo oficialista, que preside Andrés Lombardi -también presidente de la Cámara de Diputados- habría logrado el aval de La Unión Mendocina para que respalde el Presupuesto 2026 con toma de deuda y roll over.

Antes de que se conociera el respaldo de La Unión Mendocina, el pasado lunes hubo una reunión de intendentes del PJ en la que los jefes comunales -que hasta ese momento se sentían en posición de negociar- habían acordado pedirle al Gobierno que incluyera en el Presupuesto 2026 una serie de obras para las comunas si quería que los legisladores que les respondían a esos intendentes respaldaran la pauta de gastos.

"Se propuso que se destinara un monto para los Programas de Infraestrctura Municipal pero desde el Gobierno no se quisieron comprometer con nada concreto", contó uno de los jefes comunales peronistas.

Más tarde, cuando este martes trascendió que los negociadores de la UCR habían cosechado avales de La Unión Mendocina, sobretodo para la deuda que prevé destinar al Metrotranvía y al Tren de Cercanías, aquellas pretensiones se desmoronaron.

La nueva respuesta del oficialismo es que en las arcas mendocinas no había fondos para las obras que pretendían los intendentes.

Los vientos de negociación habían cambiado y era claro que el radicalismo ya no necesitaba de las voluntades del peronismo.

Jorge Difonso 22.jpg El diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso adelantó que podría respaldar la toma de deuda para destinarla al Metrotranvía y al Tren de Cercanías.

Este martes, cuando Diario UNO, consultó al diputado Jorge Difonso, el sancarlino confirmó que “posiblemente” La Unión Mendocina acompañe los artículos 42 y 43 del proyecto sobre el financiamiento para el Metrotranvía y el Tren de Cercanías de Mendoza.

En ese camino también se encuentran legisladores del bloque PRO, que compartieron el frente Provincias Unidas con Difonso en las elecciones pasadas.

Los votos que cuenta el oficialismo para avanzar con el Presupuesto 2026

Puntualmente el Gobierno busca que con el Presupuesto 2026 se apruebe la autorización de un rollover de $350.000 millones para refinanciar deuda provincial y un endeudamiento de $240.000 millones destinados a concluir obras como la extensión del Metrotranvía y el Tren de Cercanía.

Para eso necesita de los dos tercios, en principio de la Cámara de Diputados en donde arrancó la discusión de esa pauta de gastos para el próximo año.

El oficialismo necesitará el apoyo de al menos 4 diputados opositores para alcanzar el número especial de 32 votos positivos, que representa los dos tercios, y según las primeras negociaciones habría alcanzado ese volumen de votos con el respaldo de los legisladores de La Unión Mendocina y el PRO.