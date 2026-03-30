Mendoza incorporó la firma digital y audiencias remotas para facilitar el acceso a la justicia laboral

Acuerdo conciliación laboral.jpg El nuevo sistema de la Oficina de Conciliación Laboral (OCL) permitirá realizar audiencias virtuales.

La plataforma también suma herramientas de análisis de gestión con estadísticas sobre tasas de éxito y tipos de conflictos, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones.

A diferencia del sistema anterior, donde obtener información resultaba lento y complejo, el nuevo portal está integrado al proceso administrativo y permite consultar listados, informes y datos de forma ágil.

¿Qué es la Oficina de Conciliación Laboral?

En la Oficina de Conciliación Laboral el trabajador puede hacer efectivo un procedimiento de conciliación. De esta manera, se puede poner fin a la relación laboral con la correspondiente indemnización expeditiva. Y por ley, los conflictos deben quedar resueltos en un plazo no mayor a 60 días.

En toda la provincia, hay conciliadores que abarcan las zonas Este, Sur, Gran Mendoza y Valle de Uco.