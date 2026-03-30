El Gobierno pondrá en funcionamiento el 1 de abril un nuevo portal para la Oficina de Conciliación Laboral (OCL) que incorpora firma digital, audiencias remotas y gestión de notificaciones en tiempo real. El sistema estará disponible el próximo mes en este enlace y reemplazará al portal cedido por el Ejecutivo nacional en 2017, que presentaba limitaciones operativas.
Mendoza incorporó la firma digital y audiencias remotas para facilitar el acceso a la justicia laboral
El sistema reemplaza al que se usaba desde 2017 y permite participar a distancia, ideal para personas con movilidad reducida
Entre los principales cambios, el nuevo portal permite la participación remota en las audiencias, lo que garantiza el acceso a la Justicia a personas con movilidad reducida y a quienes viven en distintos puntos de la provincia.
La firma digital otorga validez legal a los acuerdos y el sistema incorpora trazabilidad completa y almacenamiento seguro de expedientes.
La plataforma también suma herramientas de análisis de gestión con estadísticas sobre tasas de éxito y tipos de conflictos, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones.
A diferencia del sistema anterior, donde obtener información resultaba lento y complejo, el nuevo portal está integrado al proceso administrativo y permite consultar listados, informes y datos de forma ágil.
¿Qué es la Oficina de Conciliación Laboral?
En la Oficina de Conciliación Laboral el trabajador puede hacer efectivo un procedimiento de conciliación. De esta manera, se puede poner fin a la relación laboral con la correspondiente indemnización expeditiva. Y por ley, los conflictos deben quedar resueltos en un plazo no mayor a 60 días.
En toda la provincia, hay conciliadores que abarcan las zonas Este, Sur, Gran Mendoza y Valle de Uco.