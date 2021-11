Una edil de Juntos por el Cambio hizo un spot como la muñeca de El Juego del Calamar

Concejala-de-JxC-repudiable-spot-del-juego-del-calamar1.jpg

Las imágenes se volvieron virales por lo polémico de su mensaje. "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", repite Galleguillos al ritmo de la cumbia y rap.

El spot de la concejala de JxC Griselda Galleguillos, con una gorra de Olmedo. pic.twitter.com/MplON3yTj6 — Corta (@somoscorta) November 8, 2021

El video fue publicado en apoyo a la lista que encabezan Carlos Zapata e Inés Liendo, candidatos de Juntos por el Cambio a diputados nacionales por Salta.

En la serie coreana, la súper muñeca tiene sensores en sus ojos con los que registra el mínimo movimiento de los participantes de un juego. Quienes fallan y se mueven, son asesinados con disparos de armas de fuego.

En agosto, Griselda Galleguillos había sido noticia por un spot en el que bailaba arriba de una terraza y aseguraba: "Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha".

La seguidora del dirigente Alfredo Olmedo también protagonizó un escándalo por sorteos de bombachas y de bebidas alcohólicas y por publicar un video del famoso "kiki challange" junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, quien también es concejal.

