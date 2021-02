Un senador del PJ denunció un robo en su oficina en la Legislatura

El legislador le explicó al vicegobernador Mario Abed que ya se hizo la denuncia ante la Justicia y le solicitó que se tomen las medidas para mejorar la seguridad en la Legislatura.

En tanto, el presidente del bloque peronista, Lucas Ilardo, le pidió que si se podían entregar a la Justicia el listado de los que ingresaron o filmaciones ya que había una estricta seguridad por la pandemia en el momento del robo.

"Me deja atónito, me hubiese llamado urgentemente. No pueden ocurrir estas cosas en este edificio", manifestó Abed ante lo sucedido y le dio todo su apoyo al senador.